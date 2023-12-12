Информация прозвучала сегодня, 12 декабря, на заседании областного акимата. В этом году объем грузоперевозок, в том числе транзитных, в регионе существенно вырос. Требуется подтянуть инфраструктуру.

Фото из архива "НГ"

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, только за 9 месяцев через АПП на границах области проехали 292 тыс. машин с грузами. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 22%. За 11 месяцев 2023 года выдано 3 814 карточек допуска к международным перевозкам - на 30% больше прошлогоднего. И в дальнейшем автомобильный грузооборот наверняка будет возрастать.

Сейчас в области 6 автомобильных пунктов пропуска: «Кондыбай», «Желкуар», «Аят», «Обаган», «Кайрак», «Акбалшык». Они имеют очень неравномерную нагрузку, самым оживленным в течение многих лет является «Кайрак».

- В текущем году начата разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию автомобильного пункта пропуска «Кайрак» на казахстанско-российской границе, - сказал на заседании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ. - Строительно-монтажные работы планируется начать в 2025 году. В рамках реконструкции предусмотрено расширение проезжей части на подъездах к пункту пропуска до 8 полос общей протяженностью 1,6 км, а также планируется увеличить площадь административного здания. Данные меры позволят увеличить пропускную способность ПП, а также сократить время прохождения таможенного контроля.