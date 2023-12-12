Теплые остановочные павильоны в Костанае установили в этом году. Пришла зима с 33-градусными морозами, но погреться в ожидании автобуса горожане не могут - павильоны на замке.

12 декабря. Павильон на остановке «Бульвар Молодежи» закрыт

- Что за халатное отношение к людям?! - написала сегодня, 12 декабря, в редакционный WhatsApp читательница, приславшая фото остановки «Бульвар Молодежи» в районе КСК. И обратилась к акиму города: - И когда будет у вас открытие?! Это полный беспредел!

Корреспондент «НГ» обратился в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Теплые остановочные павильоны закрыты, так как не подключены к электросетям. Поэтому пока не могут полностью функционировать, - пояснил заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - До конца декабря их планируется подключить к электричеству и открыть для пассажиров. Подрядчик нарушил сроки сдачи объекта в экплуатацию, поэтому сейчас за каждый день простойки ему будет начисляться пеня в рамках действующего законодательства.

Остановки устанавливала местная фирма, ее название Бейсенов обещал сообщить позже. Также мы попросили уточнить, какая сумма была выделена из городского бюджета на установку павильонов.

Всего в разных районах Костаная установили 11 теплых остановок. Об их необходимости еще в прошлом году говорил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Монтаж начали еще в конце лета, закончить должны были еще в октябре.

Фото предоставлено читателем «НГ»