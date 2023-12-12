Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о размере средней пенсионной выплаты, передает Informburo.kz. Ежегодная индексация пенсий проводится с опережением прогнозируемой инфляцией, отметила министр.

5 декабря глава государства подписал закон "О республиканском бюджете", который предусматривает повышение пенсий на 9% с 1 января 2024 года. В кулуарах церемонии награждения президентской премией "Алтын сапа" журналисты спросили министра, достаточно ли такого повышения при нынешнем росте цен.

"Законодательно закреплено, что индексация проводится на уровень, прогнозируемый инфляцией, с опережением на 2%. Это предусмотрено законом о республиканском бюджете. Если вдруг будут какие-то изменения по инфляции, также на законодательном уровне этот вопрос будет рассматриваться. Более 2 млн пенсионеров на сегодняшний день получают пенсии", – сказала Светлана Жакупова.

Она напомнила, что средний размер пенсии составляет порядка 120 тысяч, максимальный размер – более 183 тысяч тенге.

Журналисты отметили, что таким образом средняя выплата вырастет всего лишь на 10 тысяч тенге. Министра спросили, реально ли прожить на эти средства по её мнению.



"Минимальная зарплата на сегодняшний день у нас 85 тысяч. Сравните", – заключила Светлана Жакупова.



