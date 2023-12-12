В Осло (Норвегия) прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, передает «Голос народа».

Фото: Центр прав человека в Иране

Премия 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех», вручена ее детям Али и Киане Рахмани. Сама правозащитница находится в заключении в Иране и не смогла присутствовать на церемонии, пишет Euronews.com.

«В этом году Премия мира присуждается отважным женщинам в Иране и во всем мире, которые борются за основные права человека, за прекращение дискриминации и сегрегации женщин», – заявила Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета.

Одна из ведущих фигур движения «Женщины, жизнь и свобода», активистка и журналистка находится в тегеранской тюрьме. По словам ее семьи, Мохаммади объявила в воскресенье новую голодовку, которая совпала с торжественной церемонией в Осло.

«Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения, она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью», – отметили в Нобелевском комитете.

17-летние Али и Киана Рахмани получили диплом и медаль, а также прочли Нобелевскую речь матери.

Иранские власти 13 раз задерживали ярую противницу смертной казни и обязательного ношения хиджаба для женщин. С 2021 года Мохаммади содержится в тюрьме Эвин. Ее приговорили в общей сложности к 31 году лишения свободы.

В 2023 году размер Нобелевской премии составляет 11 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов).