В рамках 13-го и 14-го туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу рудненский «Аят» принимал на паркете спортивного комплекса «Аят-Арена» клуб из Атырау с одноименным названием.

В игре голкипер «Аята» Лео / Фото vk.com/mfc_ayat_official

После двух предыдущих туров чемпионата, в которых рудненский «Аят» встречался в гостях с «Актобе» и набрал всего одно очко, турнирную таблицу впервые в сезоне возглавил «Атырау», набравший после 12 проведенных игр 31 очко и сменивший на посту лидера рудненский клуб (26 очков).

Поединки между этими клубами стали центральными в очередных турах национального первенства.

Начало первой встречи прошло в равной борьбе, но гости были близки к открытию счета после того, как бразильский нападающий гостей Габриэль Сильва Оливейра, а также защитник и капитан «Атырау» Талап Есениязов провели быстрый выпад, и последний пробил низом справа с линии штрафной площади, но мяч попал в дальнюю штангу. А счет был открыт в середине первого тайма, когда бразильский легионер рудничан Леандерсон ввел мяч из-за боковой линии и, получив ответную передачу от своего соотечественника голкипера Лео, прошел по правому флангу вперед и пробил низом в дальний угол ворот. На 17-й минуте еще один бразилец Лукао, получив мяч на правом фланге от капитана «Аята» Азата Валиуллина, развернулся и неожиданно пробил со средней дистанции в левый нижний угол ворот - 2:0.

На седьмой минуте второго тайма Антон Рындин, получив мяч от Лукао при розыгрыше углового удара на правом фланге, пробил низом в ближний угол, и мяч от ноги голкипера сборной Азербайджана Ровшана Гусейнли влетел в сетку ворот. Гости на 33-й минуте отквитали один гол усилиями Габриэля, перехватившего мяч на половине площадки соперника и переигравшего на линии штрафной площади голкипера «Аята». А на 38-й минуте точку в матче поставил одни из лучших бомбардиров чемпионата бразильский нападающий «Аята» Леандриньо, пробежавший по центру через всю площадку, переиграв по ходу Есениязова и голкипера «Атырау» и забив свой девятый гол в сезоне - 4:1 (2:0, 2:1).

С мячом Леандриньо / Фото vk.com/mfc_ayat_officia

Примерно таким же способом был открыт счет в повторном поединке. Но сделали это атыраусцы, в составе которых на 4-й минуте отличился бразильский защитник Алиссон. Через три минуты после розыгрыша углового удара у ворот гостей счет стал равным, а автором гола стал еще один бразилец рудничан Жеже, который также забил свой девятый гол в чемпионате - 1:1, и с таким счетом команды ушли на перерыв.

Через три минуты после возобновления встречи игрок сборной Армении бразильского происхождения и нападающий «Аята» Лукас Розенски перехватил мяч у центральной линии и сделал передачу в штрафную площадь Леандриньо, а тот без помех вывел хозяев вперед 2:1. Еще через пять минут Есениязов вновь сравнял счет. Но через 13 секунд Леандриньо ударом слева оформил дубль и во второй раз вывел вперед «Аят». А через минуту гости нарушили правила в своей штрафной площади на Лукао, и бразильский универсал рудненского клуба Луан Марсело четко реализовал назначенный за это нарушение шестиметровый штрафной удар.

Правда, не прошло и трех минут, как уже Луан Марсело за более грубое нарушение был удален с поля. Отыграв пять минут в меньшинстве и вернувшись к игре с четырьмя полевыми игроками, «Аят» на 38-й минуте усилиями Жеже, оформившего второй дубль в матче, закрепил свое преимущество, одержав таким образом волевую победу со счетом 5:2 (1:1, 4:1).

Благодаря этим двум победам, «Аят» набрал 32 очка и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице, обойдя «Атырау» на одно очко. Однако по потерянным очкам лидером чемпионата по-прежнему является «Кайрат», переигравший в двух матчах «Актобе» (5:3 и 5:2). Таким образом «Кайрат» обошел актюбинский клуб в турнирной таблице, набрав после 10 игр 27 очков. «Семей», одержавший две победы в гостях над «Рахметом» (5:2 и 4:0), приблизился к «Актобе», и теперь отстает от него всего на одно очко (23), но имеет при этом две игры в запасе. Впервые в сезоне в зону плей-офф после домашних игр с «Астаной» (1:1 и 9:5) вошел «Байтерек», поднявшись с 16 набранными очками на шестое место. А в матче аутсайдеров чемпионата «Ордабасы» дважды переиграл на своем паркете «Каспий» (3:1 и 4:3) и поднялся с последнего места, догнав пропускавший эти туры «Жетысу» (9 очков).

Следующие 15-й и 16-й туры чемпионата пройдут уже в 2024 году, «Аят» 13 и 14 января отправится в «Шымкент», где проведет два матча с «Ордабасы».

Азат Валиуллин и Абдирасул Абдиманапулы вызваны в сборную РК / Фото vk.com/mfc_ayat_official

А перерыв связан с участием национальной сборной Казахстана в заключительных матчах квалификации чемпионата мира 2024 года с командами Нидерландов (Астана, 14 декабря) и Румынии (Бухарест, 20 декабря). В расширенный состав сборной главный тренер Рикардо Кака включил и двух игроков «Аята» - защитника Абдирасула Абдиманапулы и нападающего Азата Валиуллина.