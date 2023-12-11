Драка, перешедшая в стрельбу, произошла вечером 10 декабря в рестобаре "Азия микс". Кадры с камеры видеонаблюдения в редакцию "НГ" прислали читатели. На них видно, как во время потасовки один из мужчин делает выстрел. Его оппонент, истекая кровью, оседает на пол.

Сообщение на пульт "102" поступило около 9 вечера. Звонивший сообщил о конфликте между посетителем и сотрудником пультовой охраны.

- В ходе разбирательств полицейскими установлено, что в заведение пришли семь человек, трое из которых уже были в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил начальник Северного отдела полиции Ерлан РАХИМОВ. - Ввиду того, что некоторые из лиц вели себя агрессивно, администратор заведения отказал им в обслуживании. Однако гости отказывались покидать заведение. После чего персонал заведения вызвал пультовую охрану. Между прибывшими охранниками и одним из посетителей произошел словесный конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина начал наносить телесные повреждения одному из охранников и предпринял попытку завладения его оружием. При повторной попытке охранник произвел выстрел в ногу из служебного карабина, снаряженного мелкой дробью.

По факту драки полиция начала сразу два досудебных расследования: по ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство" и по ч. 2 ст. 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб". Полиция установила личности всех участников конфликта и допросила их. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.