По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 12-13 декабря, на территории области осадков не ожидается, на севере и востоке - туман. В Костанае в ближайшие двое суток переменная облачность, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В ночь на вторник термометры покажут от 33-38, на севере и востоке – 41, а на юге области – 30 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем -28...-33°С, на севере и востоке -37°С, на юге -22...-25°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -38...-43°С, на юге до -33°С, днём будет 25-30, на юге 22 градуса мороза.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -33...-35°С, днём -28...-30°С. В среду: ночью -33...-35°С, днём -28...-30°С.

Ветер во вторник будет переменный северо-восточный – восточный скоростью 7-12 м/с, на юге - 15-20 м/с. В среду ветер будет дуть с юго-востока, скорость его составит всего 3-8 м/с.