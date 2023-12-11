11 декабря 2023, 14:17

Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.

Уважаемые односельчани. Аким и сотрудники акимата. Призываю всех прислушаться!!!

Скоро приедет комиссия по поводу переименование нашего села. Название "Октябрьский" несёт в себе большую историческую ценность для нашего села и является данью уважения людям, внесшим огромный вклад в строительства посёлка. Людям, которые несмотря на невыносимые условия, были одержимы идеей осваивания целинных земель, строительства домов для нас и наших сердец, нашу малую Родину. С названием "Октябрьский" у каждого жителя поселка связанно много тёплых воспоминаний. Октябьское -это мост между прошлым и современным!

Данное название является историческим наследием! В такое непростое время неужели это самая главная проблема? Сколько сфер жизни граждан которые действительно нуждаются во внимание. Переименование села - это точно про заботу??? Люди нуждаются в рабочих местах, асфальтированных дорогах, освещении улиц, стабилизации цен...

К тому же сейчас при экономической сложной ситуация нерационально заниматься переименованием села (замена бланков, вывесок, печатей и прочие сопутствующие расходы) - это недопустимая расточительность.

Название нашего села "Октябрьский"- не имеет отрицательных аппатаций. Только МЫ можем отстоять название нашего посёлка, где жили наши родители,где живём мы, наши дети и внуки. Для этого нам нужно комиссии предоставить петицию с нашими подписями.

Мы останемся жить в посёлке "Октябрьский", собрав более 50% голосов. Призываю, вспомните о наших родных, которые в дружбе, любви и взаимопомощи обосновали наш "Октябрьский".

Распространите по всем группам. Нас должно быть максимально. У нас забрали имя (район). В память наших отцов, матерей, тех, кто вложил свою жизнь в Октябрьский. Не дайте забрать фамилию нашу РОДИНА. С уважением ДСВ.

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