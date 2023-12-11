Вчера сразу в нескольких городах имели место коммунальные происшествия, в результате которых жители остались без отопления в мороз, передает Tengrinews.kz.

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Проблемы с теплоснабжением вчера появились у жителей Экибастуза, Балхаша, Актау, Темиртау и Риддера.

Аким Даулет Батырбаев обратился к жителям города Риддера. Он сообщил, что отключения отопления или остановки котлоагрегатов на теплоэлектроцентрали не было. По его словам, станция работает в штатном режиме, подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется без перебоев.

"10 декабря в результате короткого замыкания было нарушено электроснабжение шаро-барабанной мельницы, подающей угольное топливо к котлу. Сработала защитная система автоматики секции шин 6 киловатт на котлоагрегате № 2, который временно был переведен с угольного топлива на мазут, что является рабочим процессом. Благодаря ранее проведенным в период восстановления "Риддер ТЭЦ" ремонтным работам и оперативно сработавшей автоматике через 2 часа котел был переведен на угольное топливо", - написал Батырбаев.

Аким добавил, что температура в квартирах и домах жителей Риддера на период устранения неисправности не опускалась ниже +20 градусов.

"В настоящее время Риддерская ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме. 4 котлоагрегата работают, 2 - в резерве. Обеспечение моногорода теплом и горячей водой находится на контроле и осуществляется бесперебойно.

Уважаемые горожане, приношу свои искренние извинения за некорректную информацию, выданную акиматом. Вместе с тем заверяю, что акимат Риддера продолжит следовать принципу открытости и сохранит доступ общественности к информации", - заключил Батырбаев.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что сегодня в 04:30 на Экибастузской ТЭЦ приступили к переводу работы водогрейных котлов на твердое топливо.

"После повреждения на водопроводе смыва золы прошлой ночью восстановительные работы на станции велись непрерывно. Вечером 10 декабря в 19:30 были осушены все ранее затопленные участки. После чего специалисты приступили к замене двух электродвигателей, тем самым восстановив работу насосной золопровода.

В 06:00 три водогрейных котла, ранее работавших на мазуте, полностью перевели на основной вид топлива - уголь. На данное время станция вышла на заданные параметры, в работе 6 котлоагрегатов, 3 котла - в резерве, 1 - в плановом ремонте. Параметры теплоснабжения: давление - 9/1,5 килограмм-сила на квадратный сантиметр; температура на выходе с ТЭЦ - 79 градусов", - написал аким области.

Байханов отметил, что теплее в квартирах экибастузцев станет в течение следующих трех-четырех часов, к 10 утра температурные параметры теплоносителя выйдут на подачу в 90 градусов.

В акимате города Темиртау также проинформировали о текущей ситуации с подачей тепла.

"Температурный график в домах старого города восстановлен и составляет 87/65 при плане 86/64. В связи с тем, что на КарГРЭС-1 произошло подтопление багерной насосной, котлоагрегаты были переведены на резервное топливо (мазут). В настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива станции имеются в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

Напомним, в Балхаше 9 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети по улицам Абая и Абдугалиева. Сообщалось, что в Экибастузе в настоящее время в работе находится 8 котлов, прекращения теплоснабжения не произошло.

10 декабря в Актау произошла аварийная ситуация на магистральном теплопроводе, в ряде микрорайонов подача тепла была временно ограничена. Сейчас сотрудники ГКП "Каспий жылу, су арнасы" проводят ремонтные работы.

Также 10 декабря власти города сообщили, что в Балхаше ликвидирована авария на теплосетях. К центральному теплоснабжению остаются неподключенными всего два дома.