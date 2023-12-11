На протяжении вот уже нескольких лет в Казахстане звучат предложения ввести материнский капитал - денежную выплату за рождение или усыновление ребенка, которая с 2007 года действует в России. Какова позиция Министерства труда и социальной защиты по этому вопросу, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.

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Как следует из ответа министерства на официальный запрос Tengrinews.kz, чиновники считают материнский капитал неэффективным.

"Материнский капитал в Российской Федерации был внедрен для стимулирования рождаемости и преодоления такого явления, как естественное убывание, и является временной мерой. С момента внедрения суммарный коэффициент рождаемости в России повысился с 1,4 (в 2007 году) до 1,42 (в 2022 году), что показывает его неэффективность. Кроме того, сертификат дается лишь один раз или дважды в течение жизни на конкретные цели. Однако, чтобы им воспользоваться, необходимо подтвердить платежеспособность или ждать достижения ребенком трехлетнего возраста", - сообщили в министерстве.

В свою очередь, действующую сегодня в Казахстане систему поддержки материнства и детства в Минтруда назвали гарантирующей своевременность и периодичность выплаты пособий, предусматривающей разные жизненные ситуации, а также соответствующей международным стандартам.

"Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане в 2007 году составлял 2,47 и повысился до 3,05 в 2022 году (2,1 - достаточный коэффициент для самовоспроизводства населения)", - указали в министерстве.

По запросу Tengrinews.kz в Минтруда подробно рассказали о том, на какие выплаты сегодня могут рассчитывать семьи с детьми в Казахстане:

пособие на рождение ребенка : размер пособия на первого, второго и третьего ребенка составляет сейчас 131 100 тенге (38 МРП), на четвертого и более ребенка - 217 350 тенге (63 МРП);

: размер пособия на первого, второго и третьего ребенка составляет сейчас 131 100 тенге (38 МРП), на четвертого и более ребенка - 217 350 тенге (63 МРП); пособие по уходу за ребенком до достижения полутора лет для неработающих женщин : его размеры зависят от количества детей в семье: на первого ребенка 19 872 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка 23 495 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка 27 083 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более - 30 705 тенге (8,90 МРП). Работающие женщины получают выплаты в зависимости от оклада;

: его размеры зависят от количества детей в семье: на первого ребенка 19 872 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка 23 495 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка 27 083 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более - 30 705 тенге (8,90 МРП). Работающие женщины получают выплаты в зависимости от оклада; пособие, назначаемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью, до достижения им совершеннолетия : с 1 июля 2023 года его размер был повышен на 14,5 процента и составляет 65 313 тенге (1,61 прожиточного минимума);

: с 1 июля 2023 года его размер был повышен на 14,5 процента и составляет 65 313 тенге (1,61 прожиточного минимума); ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени , выплачиваемое независимо от дохода. Для награжденных подвеской "Күміс алқа" его размер составляет 22 080 тенге (6,4 МРП), для награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степени, имеющих звание "Мать-героиня" - 25 530 тенге (7,4 МРП);

, выплачиваемое независимо от дохода. Для награжденных подвеской "Күміс алқа" его размер составляет 22 080 тенге (6,4 МРП), для награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степени, имеющих звание "Мать-героиня" - 25 530 тенге (7,4 МРП); пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей: его размер для семей с четырьмя детьми составляет 55 304 тенге (16,03 МРП), для семей с пятью детьми - 69 138 тенге (20,04 МРП), с шестью детьми - 82 973 тенге (24,05 МРП), с семью детьми - 96 807 тенге (28,06 МРП), с восемью и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка.

Также в Минтруда напомнили, что с 1 января 2024 года будет запущена новая программа "Нацфонд - детям", которая предусматривает отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

"Каждой семье, каждому ребенку будет предоставлено реальное право на национальные богатства страны, с возможностью использования накопленных средств на приобретение жилья и получение ребенком образования. Новая программа охватит всех детей, проживающих в Казахстане на момент ее запуска", - добавили в министерстве.

Между тем в следующем году указанные выше пособия увеличатся, поскольку увеличится размер МРП.