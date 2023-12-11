11 декабря 2023, 10:30

Эх, Кумар, Кумар, вас жители района ДК Профсоюзов пригласили на встречу. На следующий день упал кран в месте событий, погиб крановщик, а вы не появились.

Смелости хватило послать Архимедовского назначенца. Но, со слов самого Марата, явился он сам, вместе с Иван Василичем, которому он даже слово не дал произнести.

Поочередно сначала гололёд, затем заморозки под -36С накрыли город, и наша надёжа и опора, сосновед, пообещавший запретить запрещенную стройку, ушел в отпуск. Вместе со своим Инстаграм и чхать на вас на всех. А вы, горожане, катайтесь не на новых автобусах, не грейтесь в новых теплых остановках, и...

Да Иван Василич самолично отказался от стройки 19=этажки на костях первых костанайцев, чьи трупы были засыпаны известкой, отчего и парк Победы на этом месте создали. Но самое интересное, то что Кумар появился в эфире, тот самый Кумар, который год назад пообещал костанайцам эти 19-этажные человейники. Он пришёл навестить пожарного, который получил травму при тушении частного дома.

Он не приехал ни к семье погибшего крановщика, ни к жителям районов ЖД Вокзала, ресторана Тобол и ДК Профсоюзов, он уехал в Амангельды, где зарегистрирована фирма Амангельды-Строй, учредитель которой тот же Иван Василич, а потом к пожарному.

Что это за руководитель? За всю эту галиматью с 19-этажками ответственен только Кумар, вся эта идея висит на нём одном, ни Марат, ни Архиме, эту тему не педалили. И вы все, жители, это знаете, никто не взялся, ни БК-Строй, ни Ирина и К, ни Айткужинов, а какая-то неведомая фирма Елена Д из Астаны с Иван Василичем во главе...

https://youtu.be/2tlE5qSlXbk?si=UHWgjKo9ZUJyWl3X