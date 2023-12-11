Солнце на час позже
Imago
11 декабря 2023, 10:26
10 декабря после обеда выглянуло по-зимнему яркое солнце, хотя мороз и не отпустил. Смотрю, в приложении "Погода" закат солнца в 16.28 часов. Время оное наступило, а солнце как сияло так и светит во всю.
Что за нестыковка такая?
Это подтверждение тому, что мы живем не по природному времени или приложение не наше?
Не знаю. Я не сторонник дебатов о переносе часовых поясов, но солнце скрылось на час позже, чем указывает Приложение. К чему бы это?
А вы что думаете?
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