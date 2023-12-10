Вчера, 9 декабря, около полуночи произошел пожар в частном доме по просп. Абая. Соседи сообщили пожарным, что внутри находится пожилая женщина и сотрудники ПЧ№6 приступили к спасательной операции.

- Пожарные установили, что в одной из квартир одноэтажного частного 4-х квартирного жилого дома идет открытое горение мебели, стен и кровли на площади 70 квадратных метров, - говорится в сообщении ДЧС. - По словам соседей, внутри горящей квартиры находилась пожилая хозяйка. Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымо-защитников в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах приступило к поиску пострадавшей. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен.

После взрыва караул передал командира отделения медикам и продолжил поиски.

- Составу караула во главе со старшим лейтенантом Джамбурчиным Талгатом удалось в кромешном дыму, практически наощупь, отыскать, к сожалению, уже неживое тело хозяйки и передать медикам, - отметили в ДЧС. - По пути из огня были извлечены еще три, вот-вот готовых разорваться, газовых баллонов, тем самым предотвращено разрушение трех примыкающих соседних квартир.

Пожар потушили через 2 часа. В тушении помимо Ержана и Талгата участвовали: Кадралинов Мейрам, Менжибекұлы Айбат, Марденов Гани, Жумашев Серик, Жуматов Жасулан, Негметжанов Жумахан, Сартаев Ренат.

Кумар Аксакалов (слева) и Ержан Туралин (справа)

Пострадавшего пожарного сегодня посетил в больнице аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Также в депаратаменте ЧС отметили, что Ержан Туралин уже дважды награждался за мужество за участие в тушении пожара в Аулиекольском районе и за спасение шестилетней девочки во время пожара в многоэтажке Костаная.

- Теперь готовится представление на Туралина Ержана уже к государственной награде, - сообщил руководитель ДЧС по Костанайской области Кайрат КАСЫМ, - а других пожарных к наградам от имени министра. Каждый факт героизма учитывается и при назначении премиальных выплат.

Фото пресс-службы ДЧС