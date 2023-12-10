10 декабря 2023, 20:26

Сегодня только прочитал в новостях о том, что любители зимнего плавания Петропавловска, несмотря на 40-градусные морозы, наслаждаются купанием в ледяной воде.

Клуб моржей Петропавловска появился около десяти лет назад. Точное количество моржей активисты клуба назвать не могут - порядка 200. И любителей зимнего плавания становится все больше и больше.

Вот и меня уже несколько лет занимает этот вопрос - а есть ли любители зимнего плавания у нас в городе Костанае. Как вступить в этот клуб, где они собираются, как проходят занятия? И не могу найти ответа. Слышал нечто о подобном клубе, но там вроде как посторонних не берут почему-то. Что за такой закрытый клуб? В другом собираются вроде как одни женщины.

Прошу откликнуться моржей города. А они несомненно есть. Мы ведь за здоровый образ жизни. А вместе двигаться веселее.