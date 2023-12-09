"Нужен пикап или ГАЗель" - Кто может помочь в спасении собаки?
Андрей
9 декабря 2023, 16:59
Неравнодушным к судьбе собаки жителям Костаная, нужна помощь В одном из костанайских дворов не так давно приютилась собака. Это кобель и его назвали Дружок. Пёс никому не мешал, но сегодня волонтеры поставили ему будку, чем был недоволен один из жильцов соседнего дома.
- Мужчина вызвал полицию, когда они приехали на место, сказали, что если меры не примутся, то они вынуждены будут вызвать службу отлова и те приеду заберут , - пояснила Татьяна НОВИКОВА. - В итоге одна женщина согласилась забрать пса к себе на базу отдыха вместе с будкой. Но проблема в том, что в легковую машину она не помещается, поэтому нам нужна помощь - нужен пикап или ГАЗель.
Все подробности можно узнать по номеру телефона +7 705 328 9888 - Татьяна.
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