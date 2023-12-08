Уголовное дело в отношении Алексея ЕЛИСЕЕВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 7 декабря. Он обвиняется в том, что в 2017 году создал веб-сайт для продажи необеспеченных цифровых активов, к которым относятся «персетмани», «вебмани», «тинькофф», «адвокаш» и другие. Необеспеченные цифровые активы в Казахстане запрещены. Однако Елисеев пытается доказать, что его сайт был создан в России и никакого отношения к Казахстану не имеет. Обвинение настаивает на том, что все операции он проводил в нашей республике и с казахстанскими банками, а значит занимался незаконной предпринимательской деятельностью.

7 декабря в суде допросили свидетелей онлайн, так как все они живут в других городах Казахстана, но покупали цифровые активы на сайте Елисеева.

- У него комиссия копейки была, поэтому у него я и покупал криптовалюту на протяжении примерно 10 месяцев, - пояснил житель Алматы Олжас КУЛМУХАМБЕТОВ. - Я покупал в основном биткоины. Оплачивал покупки через карту супруги. Максимум перевел около $400. Отправлял деньги на имя Алексей. Биткоины покупал для себя, они у меня до сих пор хранится в холодном кошельке, я их не продавал.

- Вы другими обменными пунктами пользовались, кроме этого? - поинтересовалась адвокат подсудимого Татьяна АНТОНОВА.

Свидетель ответил, что может еще одним-двумя. И пояснил, что никаких претензий у него к Елисееву нет. И лично его не знает.

- Что значит купить Perfect Money или Payeer? - уточнила у свидетеля судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

- Perfect Money и Payeer это такие же платежные системы, как Visa, Master Card, - ответил он. - Только они не выпускают пластиковых карт. Но на рынке они также распространены. И расплачиваешься обычными тенге, как долларами или биткоинами. Конкретно в Payeer я покупал рубли, в других - рубли и доллары, использовал их по своему усмотрению. Биткоины покупал на другие средства.

Свидетельница Кенже ОМАРОВА, жительница Астаны пояснила, что покупала не цифровые активы, а электронные доллары.

- Деньги переводила на карту, он отправлял электронные доллары, - сообщила свидетель. - Покупала их года 3-4 назад, даже название сайта уже не помню.

- Какой именно вид криптовалюты вы приобретали? - спросил государственный обвинитель.

- Это не криптовалюта, а электронные доллары. Точно не помню, но либо Perfect Money, либо Payeer, - ответила Омарова. - Деньги нужны были на оплату курсов по психологии.

Момент с тем, что свидетель приобретала именно электронные доллары, а не цифровые активы, долго разбирали в суде, так как в письменных показаниях указано, что Омарова приобретала цифровые активы.

- Приобретала цифровые активы для себя и помогала приобретать знакомым, -процитировала ее показания судья и уточнила: - Вы говорили фразу цифровые активы в ходе допроса или вы говорили об электронных долларах?

- Я говорила о Perfect Money и Payeer и про электронный доллар, - ответила свидетель. - Наверное, они подразумевали, что это одно и то же...

Судья уточнила у государственного обвинителя, с чем связаны такие расхождения между реальными показаниями свидетелями и по протоколу допроса. Прокурор сказал, что не проверяли слова каждого свидетеля, а выясняют все это в судебном заседании.

Еще одна свидетельница, жительница Талдыкоргана Татьяна СУББОТИНА также пояснила, что не знает, "кто такой Елисеев или Елисеева".

- Знакомые посоветовали воспользоваться электронным обменником, потому что там более выгодный курс, я так и сделала. Название сайта уже не помню, - рассказала Субботина. - Со своей карты деньги закинула. Я обменивала тенге на доллары.

Когда продолжили изучать материалы дела, выяснилось еще одно противоречие. Согласно версии обвинения, Алексей Елисеев нанес государству ущерб более 5 млрд тенге, а согласно бухгалтерским документам подсудимого, в частности выпискам из 1С:Бухгалтерии, общая сумма равняется не более 4,7 млрд тенге. Этот момент тоже долго выясняли в суде, проверяя практически каждое денежное поступление и разбирались, допустил ли ошибку эксперт при подсчетах или нужно перепроверить бухгалтерские документы. Поднимали выписки из всех банков, через которые проходили поступления, и сверяли эти данные с выводами эксперта.

Очередное заседание по делу назначено на 25 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ