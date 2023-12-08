Международный день волонтёра отмечают 5 декабря. В Костанае в этот день в честь праздника в ТРЦ "Kostanay Plaza" организовали концерт и поисковый квест для всех желающих.

Оказание первой помощи

Волонтеров поздравила руководитель отдела управления общественного развития акимата Костанайской области Айман МАГАЗУМОВА.

- Спасибо большое за вашу работу, за то, что вы вносите вклад в гражданское общество. - сказала она. - Сейчас уделяется больше внимания экологии, помощи людям. Первый ваш большой вклад мы увидели при пожарах в селе Аманкарагай.

Корреспондент "НГ" поговорил с волонтёрами добровольного поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Барс» Константином ХРЫЛЬЧЕНКО, Татьяной МИЛЕХИНОЙ и Юлией БРЯНЦЕВОЙ.

Татьяна Милехина и Юлия Брянцева

- Мы с Татьяной познакомились 6 лет назад на поисках мальчика, - рассказала Юлия. - Поиски, к сожалению, были очень печальные. Началось все с того, что пропал ребенок и везде в социальных сетях была информация, что нужны люди для прочёса местности. Туда пришли я, Татьяна, Яна - координатор нашего отряда. И вот с этого момента уже 6 лет мы этим живём и болеем.

Татьяна и Юлия - инфорги ДПСО «Барс».

Юлия Брянцева

- Наша задача - собирать информацию, - пояснила Юлия Брянцева. - Созваниваемся с полицией, звоним родственникам, знакомым пропавшего. После того, как мы собрали информацию, выдаём её поисковому отряду и приступаем к поиску. Но это не значит, что мы собираем информацию и всё. Зачастую поиск информации делается по пути - мы идём на поиски, в это же время делается ориентировка, мы на связи с сотрудниками полиции, родственниками, другими волонтёрами.

Татьяна и Юлия рассказали, как составляются ориентировки:

Татьяна Милехина

- Мы задаём такие вопросы: чем занимается человек, где работает, круг интересов, круг общения, где последний раз видели. Разных людей ищем по-разному. Если теряются бездомные, звоним по ночлежкам, ходим по остановкам, осматриваем подъезды. Если теряется несовершеннолетний, то поднимаются на поиски все поисковые отряды, весь состав полиции. У нашего поискового отряда "Барс" приоритет - несовершеннолетние и пожилые. Независимо от времени года и суток весь отряд, который находится в городе, одевается и вылетает на поиски.

Константин Хрыльченко

- Самая большая проблема в поисках - получить достоверную информацию о намерениях и желаниях пропавшего человека, - добавляет Константин Хрыльченко. - Есть такой старый принцип: "Все врут". Просто ложь бывает разных уровней: родители в основном врут из-за волнения, неспособности реализовать целостно информационную базу, которая нам нужна. Для этого есть инфорги и психологи. Яркий пример - поиски одного мальчика, там я долго разговаривал с мамой. Полицейский уже не выдержал и попросил меня перестать её опрашивать, потому что она волнуется и не знает, что ещё сказать. В итоге ребёнка нашли на соседних дачах, там он ел ягоды. Когда мы узнали об этом, мама ребёнка сказала: «Точно, он же говорил мне, что хочет ягоды». Мы ушли на поиски в поля, мы не искали по дачам, а это было неверное направление. Если бы мы знали, что ребёнок хотел ягоды, мы бы искали по дачам и ребёнка нашли быстрее. И отработала в данной ситуации ориентировка, которая была послана в социальные сети. Женщина увидела эту ориентировку, увидела мальчика и позвонила.

- Радует иногда сознательность людей, которые видят ориентировки и звонят по ним, - добавляет Юлия. - Поэтому мы всегда говорим: если вы видите ориентировку, обращайте на неё внимание. Теорию шести рукопожатий никто не отменял - где-то ориентировка, которую вы выставите, дойдет до пропавшего человека или людей, которые рядом с ними, и это поможет им вернуться домой.Каждые поиски уникальны, по-своему запоминающиеся. На одних ты радуешься, обнимаешься, кричишь "Ура!", а другие заканчиваются ориентировкой "Найден, погиб".

Запоминилась история в самом начале работы отряда "Барс".

- К нам обратилась девушка и попросила найти маму, - рассказала Юлия Брянцева. - Мы узнали, что возле ДК Профсоюзов каждый день к 12 часам привозили горячий обед для людей без определённого места жительства и все они туда приходили. И вот приезжаем к 12 часам. Там стоят два парня из ДК Профсоюзов, белые воротнички, офисный стиль одежды. Подходим к ним, спрашиваем: "Где останавливается машина?". Они отвечают, что она приезжала до пандемии, а во время пандемии её отменили. И тут наш волонтёр говорит: "Ну, круто пообедали". И все просто начали смеяться.

Как отмечают волонтеры, проблемы в работе разные: не хватает информации о пропавшем человеке, технического оснащения, деньги на технику собирают сами.

- Мы всегда рады людям, люди в поисковом отряде - самый главный ресурс отряда, - говорит Юлия Брянцева. - Милости просим к нам на поиски от 18 лет, мы принимаем всех. Если есть желающие среди подростков от 14 до 18 лет, то у нас есть молодёжное крыло, в котором ребята занимаются распространением ориентировок. Они раскидывают ориентировки в своих социальных сетях, по группам. Также с 16 лет мы можем привлекать молодых людей на расклейку ориентировок с согласия родителей.

Шоу-балет «Триумф»

После концерта всех желающих пригласили на квест - выдали ориентировку с данными о пропавшей девочке: ее фото, одежде, в которой она была, приметах, а также был указан номер, куда обращаться в случае нахождения. По ходу квеста рассказали, как проводятся поиски, что нужно иметь при себе, напомнили правила дорожного движения, провели инструктаж по первой помощи и объяснили, почему нельзя трогать незнакомые вещи.

С начала 2023 года костанайские отряды поисковиков составили ориентировки на 121 пропавшего человека. 96 из них удалось найти живыми, 10 - погибшими. Еще 15 не найдены.

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова