21-летний казах Эдди Жан по документам, названный Жанибеком при рождении, ищет биологических родителей в Казахстане, передает Tengri Life со ссылкой на пост журналиста Олжаса Беркинбаева.

По словам Олжаса, юноша родился 17 января 2002 года в городе Аркалыке. В 2004 году ребенок попал в детский дом, где и был усыновлен бельгийкой. Сейчас он проживает в Испании на Мальорке. Однако на данный момент парень находится в Астане и хочет найти своих родителей, особенно биологическую маму. По его предположениям, он может быть ее третьим ребенком.

"Мне ничего не нужно от них, я хочу просто увидеть лицо мамы, хотя бы раз ее обнять и успокоить свое сердце. Я все еще волнуюсь, особенно когда говорю про маму. Не могу сдержать эмоций", – сказал парень, по словам Олжаса.

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Как пишет Олжас, 20 декабря Эдди Жан вернется в Испанию, поэтому просит неравнодушных присоединиться к поискам его биологической мамы.

"Казахстан находится далеко. Мы не знаем, когда вернемся обратно. В Казахстане я выгляжу как и все, но не говорю на родном языке. На меня еще смотрят все странно", – делится Жанибек.

Также Олжас написал, что парень свободно говорит на нескольких иностранных языках, но не знает казахского и русского. В Испании Жанибек занимается верховой ездой. Связаться с Эдди Жаном можно в Instagram @muratsaveliev