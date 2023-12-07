Отделение реабилитации для детей с инвалидностью работало с 2020 года в железнодорожной больнице. Предприятие частное, но помощь детям оказывали за счет государства. Тарифа оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы больницы. Поэтому с 1 января 2024 года отделение в железнодорожной больнице планируют закрыть.

Сегодня, 7 декабря, ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ. Он сообщил, что госорганы срочно готовят новые койки на базе детской областной больницы.

- В железнодорожной больнице отделение было развернуто на 40 коек, - рассказал Джандаев. - Мы когда узнали о закрытии, приняли решение, чтобы принять штат из железнодорожной больницы и перевести реабилитационное отделение в областную детскую больницу. Мы уже говорили, что в 2024 году там будет открыт центр раннего вмешательства, который мы создаем при поддержке фонда "Камкорлык". Проект реализуется уже 2 года. Проведены конкурсные процедуры на ремонт помещения, нам необходимо 500 кв. м. Были проведены переговоры с фондом "Самрук-Казына" на обеспечение медицинским оборудованием и открытие реабилитационного центра для детей от 3 до 18 лет. Мы готовим проект, чтобы развернуть этот реабилитационный центр в областной детской больнице.

То есть управление здравоохранения готовилось к открытию центра раннего вмешательства для детей от 0 до 3-х лет, а теперь там же дополнительно развернут койки для реабилитации детей от 3-х лет. По словам Джандаева, врачи железнодорожной больницы уже дали предварительное согласие на переезд.

Журналисты поинтересовались у Джандаева - как новое отделение будет работать, если тарифа не хватает для оплаты реабилитации детей? Получается, что детская областная больница будет предоставлять услуги себе в убыток?

- Частный сектор может отказаться от любых услуг, а мы, как госорган, обязаны оказывать реабилитационную помощь, - ответил Джандаев. - То есть, если в Костанае сокращается количество коек, то мы должны рассмотреть вопрос о том, чем их заменить. По республике тариф един для всех. Недавно была у нас министр здравоохранения, мы ожидаем, что тарифы будут в следующем году пересмотрены и окупят наши расходы.

Журналистка Татьяна Файль отметила: по словам врачей, тариф вырастет всего на 5%. Уже сейчас есть понимание, что этого недостаточно.

- У нас первоочередная задача - не оставить детей без реабилитационной помощи, - сказал Джандаев. - Что касается денег, мы будем решать этот вопрос с министерством и местными исполнительными органами.

В Костанайской области в реабилитации нуждаются около 3500 детей, из них чуть больше 800 живут в областном центре.

Фото Георгия ГОВОРОВА