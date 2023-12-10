Суку алабая по кличке Даная волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» нашли на одной из АЗС в Лисаковске в 2020 году. Когда ее привезли в ветклинику в Костанай, обнаружилось, что у собаки рак, который уже дал метастазы. Сейчас Даная живет в реабилитационном центре для собак.

Особого ухода Даная не требует. Главное, хорошо кормить и проверять шею

- Мы не знаем, сколько она еще проживет, ведь когда-то говорили, что ей осталось пару месяцев, а с нами она уже 3-й год, - рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Ну, наверное, заботы и питания у нас больше, чем в прошлой жизни, вот и передумала умирать. Данае нужно только вольерное содержание - без цепей. Она любит гулять на шлейке. Не очень адекватна к другим собакам, выборочно. Очень любит людей.

Химиотерапию собаке лучше не делать. Кроме того, что это очень дорого (около миллиона тенге), такая процедура не всегда спасает животному жизнь, а наоборот, сокращает ее. Какого-то особого ухода в связи с болезнью Даная не требует. Главное, периодически проверять ее шею и хорошо кормить.

- Даная - очень необычная собака, - отмечает Ольга. - Когда я еще была неопытная и не думала, что собаки могут укусить, зашла к ней в еще маленький вольер из рабицы, который у нас находился в другом приюте. Закрылась снаружи, чтобы она выйти не могла. А что я тоже не выйду, если она захочет меня съесть, не подумала! Она с терпением приняла все обработки ран и уколы, но только потом, выйдя из вольера, я поняла, сколько ошибок безопасности допустила. Но я ей доверяла, а она меня не подвела!

Чтобы забрать Данаю или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ