Чемпионат мира по смешанным единоборствам среди молодежи и взрослых проходил с 19 ноября по 25 ноября в столице Албании - городе Тирана. В нем приняли участие 562 бойцов из 48 стран мира.

Казахстан представляли 39 спортсменов. Уроженец Аулиекольского района Талгат ЖИЕНТАЕВ стал единственным обладателем золотой медали в составе сборной. Он одержал победу в возрастной категории старше 21 года в весе +120 кг.

- Заниматься борьбой я начал в 1-м классе с қазак күресі, - рассказал "НГ" Талгат. - Вдохновила меня на спорт улица. К тому же я жил на одной улице со своим первым тренером - Қайркелды Макановым. Потом начал заниматься греко-римской борьбой. С 12 лет стал тренироваться профессионально. В 15 лет переехал в Костанай, а в 2019 году начал развиваться в боевых искусствах.

В 2021 году Жиентаев впервые выступил на чемпионате Казахстана по ММА. Выиграл этот турнир дважды.

- Месяц назад прошел чемпионат мира по боевому самбо в столице Армении и я стал бронзовым призером, - отмечает спортсмен. - В этом году турнир по MMA у меня был шестым чемпионатом мира, так как я являюсь мастером спорта в 11 видах спорта, а также мастером спорта международного класса по 5 видам - греко-римской и вольной борьбе, қазак күресі, джиу-джитсу, боевому самбо. В этот раз удостоился звания чемпиона мира по MMA. На соревнованиях в Албании у меня были соперники из Италии, США и двое из Анголы. Соперники ожидаемо были сильные, так как на подобные чемпионаты приезжают только самые лучшие. В первом бою боролся с чемпионом Африки и закончил его во 2-м раунде нокаутом. Из впечатлений: самое сложное для всех - это, конечно, финальный бой, когда ты ощущаешь ответственность перед всем народом. В финале боролся с ангольцем - прошлогодним чемпионом мира - и одержал победу в первом раунде удушающим приемом.

Талгат вырос в семье, где, кроме него, было еще 6 детей. Старший брат повлиял на то, чтобы младший занимался спортом.

- Брат учил меня побеждать. Сам он - чемпион Азии по қазак күресі. Мы стремимся к тому, чтобы наши семьи, наши родители гордились нами.

Сборная Казахстана оплатила расходы на поездку. Но хотелось бы, отмечает Талгат, чтобы была поддержка и в Костанайской области.

- У нас в Костанае смешанные единоборства развиваются хорошо. Но я считаю, что спортсменам нужно помогать и оплачивать их достойные результаты, - говорит чемпион мира. - MMA - это травмоопасный вид спорта. Чтобы выйти в клетку к сопернику, у тебя должны быть бойцовское храброе сердце и дух. Вид спорта кровавый и зрелищный. Спортсмены делают историю, в первую очередь - для своей родной земли.

Сейчас Талгат Жиентаев готовится к чемпионату Азии по ММА, который пройдет в декабре в Бахрейне.

- У меня нет ограниченной временными рамками подготовки, - отмечает спортсмен. - Она у меня регулярная, так как я постоянно езжу на соревнования.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова