Лаваш сегодня принято покупать. Кстати, стоят его тонкие лепешки у нас не так уж дешево. А ведь печь их дома просто. К тому же и хранится лаваш отлично. Если изготовление поставить на поток, всегда под рукой будет пресный хлеб, а также основа для рулетов, конвертиков с начинкой, даже интересных пирогов.

Начинаем собирать завтрак в лепешке домашнего лаваша

И да, лаваш - это, безусловно, правильное питание, незаменимое для бездрожжевой диеты. При всей простоте изготовления лавашных лепешек рецептур несколько. Я делаю, заваривая муку кипятком. Заваривание делает возможным использование муки с низким содержанием белка, то есть клейковины. Даже из такой тесто получится эластичным и его можно будет тонко раскатать. Это важно, если вы потом из лавашных заготовок захотите приготовить другие блюда. Например, при запекании рулетов в соусе или штруделей с сочным яблоком лаваш не разбухнет, а останется тоненьким.

В миску просеиваем муку. В ковш наливаем воды, сыплем туда соль и добавляем растительное масло. Даем закипеть, выливаем смесь в муку, интенсивно перемешиваем лопаточкой или ложкой. Минут через 5-7, скорее всего, можно будет домешивать тесто руками. Но осторожно - вдруг где-то остался очень горячий комок.

Вымешиваем до гладкости. В холодильник отправлять не надо, просто положите в пакет и дайте отлежаться полчаса. Разделайте. На мой размер сковороды приходится делить тесто на шарики размером с небольшой мандарин. Раскатываю лепешки толщиной - 1-1,5 мм. Пеку на раскаленной сухой поверхности до коричневатых подпалин. Складываю стопкой. Накрываю полотенцем.

Пеку с обеих сторон, если собираюсь есть сразу. Пишут, что в таком виде лаваши можно хранить в холодильнике. Я для хранения впрок подпекаю их с одной стороны, держу в морозилке, переслоив листами пекарской бумаги. Вынул, положил сырой стороной на сухую сковородку - через минуту имеем горячий лаваш. Но, главное, из таких полуфабрикатов удобнее делать рулеты, конвертики, а также мои любимые татарские кыстыбый. Что-то вроде открытых пресных пирожков с картошкой. Пюре делается с жареным на сливочном масле луком, молоком, чуток перчика черного не повредит. На половину круглого лаваша намазываете сантиметровым слоем пюре, накрываете второй половиной. Дальше я обжариваю пару минут кыстыбый на сливочном масле с обеих сторон. А если делается все из свежего теплого лаваша и такого же пюре, то достаточно просто щедро смазать маслом лепешки. Знакомый научил в пюре класть пару ложек хорошего (не кислого) творога или сыр тереть. Вкусно.

Ингредиенты

Для лаваша: на 450 г муки - 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла, 250 мл воды.