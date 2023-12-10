Название фильма Виталия Качатова «Тор» с казахского языка переводится как «Клетка», и это передает как место происходящих в нем событий – тюрьма строгого режима – так и суть триллера в замкнутом пространстве.

Тор - это клетка, в которой сидит протагонист буквально и в смысле его психического состояния

В кинематографе Казахстана форма психологического триллера в условиях клаустрофобии используется не впервые. В 2018 году вышел фильм Нуртаса Адамбая «Лифт», где в четырех стенах небольшого пространства лицом к лицу столкнулись старшее и молодое поколение. Актер Жандос Айбасов играет в обоих фильмах ключевые роли и справляется с этим на отлично.

Для жителей нашей страны замкнутость, ограниченность в движении и мысли – это своего рода привычные характеристики, с которыми мы пытаемся работать, изменять, находить альтернативы, но в целом страна, в которой на протяжении многих десятилетий располагались карательные и исправительные учреждения, наверное, не сразу станет свободна от внутренних ментальных границ. Фильм «Тор» иллюстрирует эту травму через болезненное осознание центрального персонажа о своей сущности и судьбе.

Персонаж Жандоса Айбасова - голос рациональности для протагониста

Центральный персонаж фильма «Тор» - мужчина средних лет с потерей памяти, который проживает 40 дней на экране, чтобы найти ответ, по какой причине он был заключен в тюрьму. Помимо ограничений в реальности, персонаж сталкивается с ограничениями внутри своего мозга, глубоко запрятавшего тайну преступления. Авторы постепенно погружают зрителя вместе с протагонистом в безумие и нелогичность тюремного заключения, при этом идя от обратного: показывая не норму, переходящую в сумасшествие, а сумасшествие, переходящее в норму.

Прежде чем сказать, чем фильм разочаровал меня, как зрителя, стоит отметить несколько положительных сторон. Во-первых, это отличная операторская и монтажная работа. Повествование погружает в ужас угнетающей «системы исправления», передает атмосферу страха и давящих стен казенного дома. Помимо двух центральных персонажей, зритель видит нескольких охранников, врача-психиатра и следователя, через которого раскрываются все тайны.

Во-вторых, фильм выделяется в череде комедий и развлекательных картин серьезной темой и попыткой обозначить социальные проблемы Казахстана. Но при этом настолько по касательной, что, возможно, у кого-то из зрителей даже возникнет жалость в отношении персонажей. Даже внутри фильма к заключенному испытывает жалось девушка, до которой случайно дозванивается протагонист. Мало того, что она просто доверяет неизвестному человеку, так еще и старается ему помочь, отвечает на комплименты и откровенно беседует. Это, по меньшей мере, странно, хотя недоверие к пенитенциарной системе Казахстана и не до такого может довести.

Внимательный зритель быстро определит один из секретов фильма

Охранники жестоко избивают заключенных, один из персонажей критикует систему, врач позволяет себе странные эксперименты с человеком, однако фильм как будто бы даже не об этом, а о том, что происходит в воспалённом мозгу преступника. Если бы все это было показано просто как субъективный взгляд центрального персонажа, тогда не могло бы возникнуть вопросов. Но в фильме зритель смотрит на все с разных позиций, что путает окончательно. Хотя все это можно рассмотреть, как положительную сторону фильма, потому что потенциально подтолкнёт других авторов, кинематографистов, писателей сказать свое слово в теме. Я надеюсь на это.

Третий плюс фильма – его форма. Замкнутое пространство ставит перед авторами серьёзные задачи для сохранения ритма и связности происходящего в кадре. Центральный персонаж двигается немного, но процесс восстановления памяти показан динамично - через диалоги, сны и детали. Особенное внимание стоит уделить символизму фильма. С одной стороны, тут имеются постоянные символы-отсылки к интриге фильма, своего рода подсказки для внимательного зрителя. С другой стороны, имеются и довольно выразительно артикулируются символы, связанные с мусульманской мифологией. Персонаж рассуждает о личном аде, в который он попадает, находясь в четырех стенах тюрьмы, а затем проживает 40 дней, прежде чем все встает на свои места и каждый получает справедливый суд.

Заваленный горизонт, неожиданные ракурсы и точки зрения в фильме, как интересные художественные приемы

Однако вот тут не обойтись без претензий. Интрига фильма раскроется уже почти с первых кадров для внимательного и искушенного зрителя, так что потом смотреть картину будет не так интересно, как если бы авторы постарались сильнее. Важные элементы повествования либо даются одним мелькнувшим кадром, либо передаются напрямую. Кроме того, я не могу внутренне согласиться с финалом истории. Смерть центрального персонажа показана, как очищение, прощение его. Это видно по сцене, где он освещается солнечным светом и примиряется со своей судьбой.

Внимание, спойлер!

Остается непонятным и невнятным, как переключался протагонист между своими двумя личностями. Если в начале фильма его играли два непохожих друг на друга актера, то к финалу авторы решили, что можно обойтись и одним актером, но при этом моменты переключения никак не обозначены, не акцентированы, и это может запутать даже поклонников «Сплита» и «Бойцовского клуба». Уж сколько разных визуальных приемов можно было бы применить для обозначения такого перехода, но авторы, видимо, устали к концу истории.

Безусловно на «Тор» стоит сходить хотя бы для того, чтобы составить свое мнение о фильме в не самом типичном жанре для кинематографа Казахстана, а также поддержать тех, кто старается, пусть еще не внятно, но довольно смело говорить об ужасающих аспектах социальной жизни нашей страны.

Фото - кадры из фильма