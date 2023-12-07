Вице-министр просвещения Едил Оспан высказался о недавних случаях травм детей в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В кулуарах Сената вице-министра спросили о недавних случаях в Павлодаре, где учителей наказали за беременность восьмиклассницы, и в Караганде, где педагоги отправили домой школьницу с разбитой головой. Журналисты поинтересовались, может ли быть так, что учителя боятся увольнения и поэтому не хотят сообщать о подобных фактах.

"Нельзя бояться помогать людям, особенно детям, поэтому всех сотрудников образования, граждан призываем никогда не бояться вызывать скорую, если видели пострадавшего ребенка", - сказал Едил Оспан.

Он заверил, что учителей никто не наказывает за сообщения о таких фактах, если они сами ничего не нарушили.

"Если нарушений не было, никто никого не наказывает, а если все-таки было нарушение, то скрывать сегодня не получится. Поэтому сегодня мы всех граждан призываем лучше предпринять упреждающие вещи, чем скрывать такие факты", - сказал вице-министр.

Тем не менее в Павлодарской области троих педагогов, заметивших беременность 14-летней девочки и сообщивших об этом, наказали. Журналисты отметили, что после этого учителя будут еще больше бояться проявлять инициативу. Вице-министр сказал, что решение о наказании было преждевременным.

"Мы считаем, что решение о наказании было преждевременным. Сначала надо тщательно разобраться и потом только принимать решения. Если в данном факте и других случаях есть виновность сотрудника образования, (наказывать - прим.) в соответствии с законом. Решение принимало управление образования", - добавил он.

Вице-министр считает, что даже после таких фактов преподаватели не будут бояться сообщать о фактах насилия в отношении детей или об их случайных травмах.

Напомним, 4 декабря в Караганде семиклассницу с разбитой окровавленной головой отправили домой из школы. После случившегося мать хочет перевести дочь и младшего ребенка в другую школу. Также женщина обратилась в полицию.

Другой случай произошел в Павлодарской области. Там строгий выговор директору школы, заместителю и классному руководителю сельской школы объявили из-за беременности восьмиклассницы. Педагогов обвинили в слабой воспитательной работе и недосмотре за школьницей, которая оказалась на 25-й неделе беременности. Позднее незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования были сняты. В изнасиловании девочки подозревают отчима.