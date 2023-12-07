Нынешней осенью акимат Костаная озаботился судьбой брошенных помещений в городе, особенно в многоэтажных домах. Опасно же - бомжи могут бог знает что устроить, опять же холод лютый зимой, страдают жильцы вторых этажей. Первой проблемой было найти собственников, второй - понудить их что-то предпринять. На этой волне в «НГ» поступило обращение от жильцов дома по ул. Маяковского, 116 «А».

Из истории проблемы

Пришло оно после сообщения «НГ» о том, что в другом районе города акимат заставил владельца пустого магазина заколотить окна. Оказалось, что на ул. Маяковского несколько лет пустует первый этаж. Строительство дома было коммерческое, эти площади предназначались не для жилья, но в итоге стали местом пребывания лихих людей со всеми вытекающими последствиями: от пьянок до отправления естественных надобностей.

Больше всего жильцы хотят, чтобы 1-й этаж сдали в эксплуатацию и использовали

Вообще, дом по указанному адресу - часть ЖК «Кут-Шанырак», который строиться начал в июле 2012 года, а сдаваться должен был в конце 2013-го. Включал комплекс первоначально по проекту два дома (116 и 116 «А») на 140 квартир, подземный паркинг на 60 мест, детсад на 250 мест, детскую площадку. Сдали объект с опозданием и немалым количеством недоделок.

В октябре вход на первый этаж выглядел так, в ноябре его перекрыли

Справедливости ради надо сказать, что в июле 2014 года, когда «НГ» писала о причинах затянувшейся сдачи этого ЖК, объяснение было. Представители ТОО ссылались на изменения в СНиПах. Например, ранее необходимо было устанавливать лифты в домах выше 6 этажей, а во время строительства лифты стали обязательными и в шестиэтажках. В домах ЖК лифты были запланированы в трех подъездах, а в 6 предстояло достроить, проект позволял сделать их только внешними. Требовалось подготовить ПСД, найти деньги... Другие поправки запрещали использовать газоснабжение в доме с детсадом на первом этаже. Нужно было перепроектирование с учетом увеличения энергопотребления. Все это требовало времени и денег.

Текущий момент

Однако квартиры были проданы, люди въехали и... начали с застройщиком судиться из-за огрехов. Фемида обязала ТОО исполнить 11 требований. Среди них - установка лифтов, устранение нарушений водосточной системы, устранение повреждения кирпича и камня керамического, использованного при облицовке фасадов... Пишем об этом сейчас, потому что, начав перечень наболевших проблем с пустующего и неиспользуемого с 2014 года первого этажа, жильцы присовокупили к ним и эти старые болячки. Мы пробовали выяснить у судебного исполнителя, что все-таки было сделано с тех пор, а что нет.

Кирпичи на фасаде можно руками крошить

- Так ТОО «Компания Ерлан» давно обанкротилось, - коротко пояснила ЧСИ Несибели БАСЕНОВА.

Сделали запрос в акимат Костаная, желая выяснить, чем исполнительная власть может помочь жильцам. Ответили фактически, что ничем. Пусть с собственником первого этажа судятся дальше. Вопрос: а кто собственник?

- Мы когда в ОСИ обращаемся, нам председатель отвечает, что он к первому этажу отношения вообще не имеет, - пояснил один из жильцов дома по Маяковского, 116 «А» Жаслан ЕСМАГАМБЕТОВ.

Требования и обещания

Однако после запроса в акимат некое движение произошло. Если в конце октября я на объекте фотографировала разбитые окна и двери на первом этаже со стороны СШ № 20, имущество бомжей внутри пустых помещений, домовые коммуникации в открытом доступе там же, то 26 ноября застала забитые двери и застекленные окна.

Первый этаж облюбовали бомжи

В этот день мы встречались там с жильцами. Они и рассказали, что спрашивали у рабочих, которые перекрывали вход на первый этаж, от кого работают. Сказали, что от Расула Жайляубаева. Поднимаем архив публикаций СМИ - до 2016 года учредитель ТОО «Компания «Ерлан» был также директором ТОО «Кут-Шанырак».

Очевидно, на этом месте были радиаторы отопления

Пока разговаривали в оттепельный день, по внешней стене струилась вода, текла с крыши пристройки, обрамляющей основное здание. Сам облицовочный кирпич тут же просто сыплется, крупные куски легко рукой из стены вынимаются.

- Это же ненормально - такие разрушения, и лифтов так и нет. Эта часть комплекса хуже сделана, чем Маяковского, 116, - говорит жилец квартиры № 33 Канат ТАПАЛОВ, показывая, что вода течет по стенам не только на уровне пристройки, но и гораздо выше.

В октябре помещения первого этажа выглядели вот так

Мужчины объясняют, что крыша пристройки сделана, «как ванна», рубероид в ней отходит, так что влага в любой дождь и оттепель сочится. Утверждают, что есть протечки и внутрь помещений первого этажа.

Тот самый рубероид, поврежденный осадками / Фото жильцов дома

Один из участников встречи, пенсионер, был на приеме у заместителя акима области Ерлана Спанова, у акима города Марата Жундубаева.

- Все разводят руками, говорят, не можем давить на бизнес, это коррупция, - возмущенно говорит он. - Да при советской власти за такую стройку посадили бы. Получается, если частник строит, то полный беспредел, нет управы?

Спрашиваю, чего бы все-таки хотели люди, ведь наказание застройщика для них вряд ли что-то изменит. Сходятся во мнении, что надо любым способом отдать первый этаж в эксплуатацию, в аренду, лишь бы использовался, не пустовал.

По WhatsApp удалось получить комментарий Расула ЖАЙЛЯУБАЕВА. Вопрос о том, собственник он или нет сегодня первого этажа ЖК, проигнорировал. Но, судя по тому, какие пояснения дал дальше, все-таки собственник. Заявил, что его работники уже зашли в этом доме «с другого крыла под квартиры делать ремонт, все движется». Уточняю, так первый этаж будет заселен? Ответ положительный.

Шлю все-таки фото крыла со стороны школы. Пишет, что «со следующей недели люди начинают там ремонт», потом «фасад тоже делать будут».

- А людям скажите, все движется, не быстро, но движется... Им переживать нечего, летом там все оживет. Даже асфальт постелем, - прямая цитата.

И обмен последними репликами: «Это точно?» - «Точно».

Фото Галины КАТКОВОЙ