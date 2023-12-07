- Всё, приехали! – сказал сегодня утром водитель автобуса № 6, открыв двери посреди дороги на промзоне. Безуспешно нажимает какие-то кнопки. – Машина не заводится, – грустно и тихо выдохнул он, вжав голову в плечи в ожидании заслуженного ропота от пассажиров.

В салоне царила экзистенциальная тишина. Пассажиры, в том числе и я, продолжали тихо сидеть в ожидании чуда или рефлексии. Отологические вопросы "Кто приехал? Куда приехал?" повисли в воздухе. За автобусом мороз -23…. Двери открыты. Нужно идти на работу. Чуда не будет.

Да и жители Рудного в чудеса не верят. Материалисты они. Благо, мне идти до работы несколько кварталов. А там тоже люди. Поймут.

Пока иду, думаю. Вот что мы за люди такие? И всё ведь нам не нравится. Нам тариф подняли, платежную систему поставили, маршрут раз в 45 минут пустили, а мы всё недовольны, еще и ехать хотим. Да и чтобы ещё по чистым да дорогам, да не по льду. Ропотники, одним словом.



Бороться с последствиями самого неожиданного за последние 40 лет гололеда помешал снегопад, самый неожиданный за последние 70 лет, который вновь растаял и превратился в лёд. И так 3-4 раза. При этом себестоимость работ вышла на самый высокий уровень за последние 20 лет, а аким сейчас - самый лучший за последние 15 лет. Тут должен быть вопрос, как в учебнике по математике, но пока шел на работу, я его не придумал.



"Критикуешь? Предлагай!" – так обычно мне говорит друг, регулярно читающий мои заметки. А я не знаю, что можно предложить в городе, который становится похож на заброшенную деревню где-то в далеких-далеких далях.

В этом году власти города напряглись и уничтожили почти все дороги и тротуары, оставив так до следующего года. Вот природа и решила помочь, выровнять неровности льдом и снегом. Ну а кто мы, чтобы спорить с природой? Единственное, что приходит мне в голову, это переименовать город. В город N. Как любили писать писатели прошлых столетий. Где N - это, скорее, то самое математическое неизвестное.

Экзистенциальные вопросы "Кто мы? Почему мы здесь?", или этот, предложенный водителем маршрута № 6 вопрос-утверждение: "Всё, приехали!" Скажите, как вы думаете, уже приехали? Или есть еще к чему стремиться? И, пожалуйста, скажите мне, какова конечная остановка? Куда мы вообще едем?

Может быть, Рудный сопротивляется и никак не хочет в Жана Казахстан? Всем своим бездорожьем, всеми своими развалившимися автобусами намертво вмерзая в Старый Казахстан.

"Всё, приехали!" – это не просто слова водителя автобуса. Это достойный слоган будущих предвыборных кампаний органов местного самоуправления. Да чтобы и не ждали ничего ни от назначенных, ни от выбранных акимов. "Всё, приехали!" – это подведение итогов работы прошлой и будущей.

А мне хочется продолжать двигаться дальше. Мне не хочется слышать в звенящей тишине: "Всё, приехали!" Что нас ожидает этой зимой, которая еще только-только началась?

Вместе изменим жизнь к лучшему?