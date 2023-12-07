7 декабря 2023, 11:39

Точечная застройка и строительство новых жилищных комплексов поставили на уши весь город. Никто ничего не понимает, разъяснительная работа ведётся плохо.

Год назад некий инженер-механик, решил, что городу срочно требуются 19-этажные дома, под это дело всплыла некая фирма Елена и Д.

И тут началось, ЖД вокзал, ресторан Тобол и хотелось, но не получилось ДК Профсоюзов, значит где-то ещё ждать, строятся эти монстры.

Что мы имеем в сухом остатке? Раздают земли под строительство, не смотря в генплан. и чихать они хотели на людей. Те, в свою очередь, не подкачали и за свои халупы встали горой. Если, конечно, только 100 тысяч долларов за сотку, это про частные дома, то пожалуйста.

Инженер-механик, а может он диплом купил? Так вот, как специалист, он должен знать про то, что если система настроена под 10 домов, то ни в коем случае нельзя втыкать туда ещё два. И это касается не только парковки, а отопления, давления в магистрали, выдержат ли подстанции и элементарно садик и школа - есть ли места?

Но увы, думать приказа не было. И теперь стало ещё непонятнее, то ли собака управляет хвостом, то ли хвост управляет собакой?