В Костанайской области 145 человек больны корью, 5 детей на стационарном лечении. Об этом сообщила сегодня, 6 декабря, на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим ДОСУМОВА.

- В Казахстане и в Костанайской области отмечается осложнение эпидситуации по заболеваемости корью, - отметила она. - Отмечается резкий рост заболеваемости именно в декабре. Если в ноябре было зарегистрировано 32 случая, то за пять дней этого месяца - уже 20. Самое большое количество заболевших в Костанае - 100. Заболевают преимущественно непривитые лица, таких 82 человека (56,5%). Из них 18% не привиты в связи с недостижением прививочного возраста, 8% - по медотводам и более 31% - отказы от вакцинации.

64% заболевших - дети (93 случая). В связи со вспышкой было принято решение о дополнительной массовой иммунизации, которой подлежат дети в возрасте от 6-ти до 11 месяцев и от 2-х до 5 лет, медицинские работники, а также непривитые или не имеющие сведений о вакцинации.

- Всего в рамках дополнительной массовой иммунизации следует привить 44 500 человек, - сказала Досумова. - На сегодня привито 2 383, что составляет 5,4% от числа подлежащих иммунизации.

Спикер напомнила, что вакцинация - единственный эффективный способ защиты от кори, вспышку которой невозможно остановить, если не будет привито все восприимчивое население. Корь - заболевание высокозаразное, его контагиозность составляет 100%. Это означает, что все, кто не привит, заболеют после контакта с заболевшим. Корь может принести серьезные осложнения - такие, как пневмония, менингоэнцефалит, глухота, снижение зрения. Заболевание может иметь летальный исход.

- При поражении вирусом кори головного мозга 96% случаев заканчиваются смертью, а оставшиеся 4% - инвалидизацией, - добавил заместитель руководителя управления здравоохранения Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ. - В Костанайской области таких осложнений на данный момент не наблюдается. На стационарном лечении находятся 5 детей в состоянии средней степени тяжести. На полученное лечение они отреагировали хорошо. Но хочется отметить, что все эти дети - невакцинированные.

Плановая вакцинация против кори проводится в 1 год и в 6 лет .

- Призываю всех родителей не отказываться от вакцинации детей против кори и других инфекционных заболеваний согласно национальному календарю прививок. Тем самым вы убережете здоровье, а возможно и жизни своих детей,- заключила Гулим Досумова.

Фото РСК