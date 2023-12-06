В Казахстане разрабатывают платформу для интернет-петиций. Министра юстиции Азамата Ескараева спросили, что будет с петицией против бытового насилия, которую создали на другом сайте и которая уже набрала более 150 тысяч голосов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Закон о петициях уже вступил в силу в Казахстане, напомнил министр. Платформу для их создания сейчас разрабатывают. Когда именно ее запустят, Ескараев не сказал.

"Платформа в ближайшее время будет запущена. По сроку нужно адресовать уполномоченному органу. (…) Я понимаю, что петиция набрала на старой базе петиций определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой платформы и не в соответствии с принятым законом", - сказал глава Минюста в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что в таких вопросах необходимо действовать в рамках закона.

"Мы живем в правовом государстве, я считаю, что нужно руководствоваться законом. Закон принят, он действует, на его базе разрабатывается новая платформа. На ее базе нужно создавать соответствующую петицию", - сказал Азамат Ескараев.

Таким образом, нынешняя петиция, которую создали еще в 2021 году, не имеет юридической силы. Когда появится новая, официальная платформа, казахстанцам необходимо будет создавать новый документ и заново собирать голоса.

Напомним, 2 октября 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который прописывает, что теперь гражданские петиции, набравшие более 50 тысяч голосов, будут рассматривать на уровне правительства.