В итальянских городах Базельга Де-Пине и Колальбо в конце ноября и начале декабря прошли два первых этапа Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и нео-сеньоров (до 21 года).

Сборная Казахстана среди юниорок - серебряный призер этапа Кубка мира / Фото instagram.com/qaz.iceteam

В этих стартах в составе молодежной сборной Казахстана приняли участие и два представителя Костанайской области: Мария Деген и Андрей Семенов из Костаная, выступавшие в юниорских соревнованиях, и Вадим Якубовский из Рудного.

На первом этапе казахстанские спортсмены завоевали пять призовых мест: одно первое, два вторых и два третьих.

Мария Деген (тренеры Анна Цыганова, Александр Жигин), впервые выполнившая норматив мастера спорта РК в конце сентября в Астане на этапе Кубка Казахстана, стала обладательницей одной из серебряных медалей - в составе сборной юниорок вместе с конькобежками из Петропавловска Кристиной Шумековой и Алиной Шумековой заняла второе место в командной гонке преследования с результатом 3 мин. 16,86 сек., уступив лишь спортсменкам Нидерландов (3.14,07). Третье место заняли представительницы Японии (3.18,22).

Мария Деген (вторая слева), Кристина и Алина Шумековы с одним из наставников молодежной сборной РК Александром Жигиным после награждения / Фото instagram.com/qaz.iceteam

Победительницей этапа среди нео-сеньоров на дистанции 500 м стала Инесса Шумекова из Петропавловска (39,98 сек.), а Маргарита Артемьева из Астаны стала бронзовым призером (40,50 сек.). Серебряные медали в командной гонке преследования среди нео-сеньоров завоевали также Маргарита Артемьева и спортсменки из Павлодара Алена Лифатова и Арина Ильященко (3.23,41). А еще одна бронза на счету Инессы Шумековой, ставшей третьей в беге на 1000 м (1.21,08).

Вадим Якубовский был четвертым в составе сборной Казахстана в командной гонке преследования среди нео-сеньоров (4.13,32), занял 11-е место в масс-старте (5.12,39) и 12-е место на дистанции 1500 м (1.54,53). Андрей Семенов был лучшим среди казахстанцев в забегах на 1000 м среди юниоров, показав 12-й результат (1.13,71).

На втором этапе копилка сборной Казахстана пополнилась еще двумя золотыми и двумя серебряными наградами. Победительницей этапа в беге на 1000 м среди нео-сеньоров стала Инесса Шумекова (1.22,34), а Арина Ильященко завоевала серебряную медаль (1.22,61). В забегах на 500 м среди нео-сеньоров лучшей была Маргарита Артемьева (40,04 сек.), а Инесса Шумекова завоевала серебряную медаль (40,27 сек.).

В шаге от медали на этом этапе финишировал в масс-старте Вадим Якубовский, показавший четвертый результат (5.01,05), а в забегах на 3000 м он был 12-м (4.03,88). Андрей Семенов замкнул десятку сильнейших среди юниоров в беге на 1000 м (1.14,89) и на дистанции 1500 м был 28-м (1.54,95). Мария Деген заняла 22-е место среди юниорок на дистанции 3000 м (4.57,71) и была 27-й в забегах на 1500 м (2.13,23).

Третий этап Кубка мира среди юниоров и нео-сеньоров пройдет 3 и 4 февраля в японском городе Хатинохе Сити, и там же 9 и 11 февраля состоится чемпионат мира среди юниоров.