Как сделать гололёд ещё эффектнее?
6 декабря 2023, 11:16
Фотографии методов очистки тротуарова в Костанае прислал "НГ" читатель Игорь НИДЕРЕР.
- Снимки сделаны около 9:30 у школы-гимназии № 12 со стороны Дощанова и по Баймагамбетова в районе «Чародейки». - пишет он. - Тонкий слой снега, который выпал за ночь и прикрыл гололёд, убрали с помощью дорожной техники, начистив лёд почти до блеска. По снегу на тротуарах ещё можно было как-то передвигаться, по льду – чревато падением и травмами. Какую фразу представят ответственные службы в этот раз: «Вы нас неправильно поняли» или «Мы вот как раз собрались там всё переделать /посыпать / исправить»? В 11:00 никаких движений специальной дорожной техники в этих локациях не зафиксировано.
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