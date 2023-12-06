6 декабря 2023, 11:16

Фотографии методов очистки тротуарова в Костанае прислал "НГ" читатель Игорь НИДЕРЕР.

- Снимки сделаны около 9:30 у школы-гимназии № 12 со стороны Дощанова и по Баймагамбетова в районе «Чародейки». - пишет он. - Тонкий слой снега, который выпал за ночь и прикрыл гололёд, убрали с помощью дорожной техники, начистив лёд почти до блеска. По снегу на тротуарах ещё можно было как-то передвигаться, по льду – чревато падением и травмами. Какую фразу представят ответственные службы в этот раз: «Вы нас неправильно поняли» или «Мы вот как раз собрались там всё переделать /посыпать / исправить»? В 11:00 никаких движений специальной дорожной техники в этих локациях не зафиксировано.