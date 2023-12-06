В Нидерландах, в городе Левардене, завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку среди юниоров. Спортсмены Казахстана заняли два призовых места.

Обладательницы бронзовых медалей этапа юниорского Кубка мира по шорт-треку Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук в составе сборной Казахстана / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Бронзовым призером на дистанции 1000 м стал представитель Астаны Динмухамед Тажибай. Также бронзовую награду на нидерландском льду завоевала сборная девушек Казахстана в эстафете на 3000 м. Казахстанки уступили лишь сборным Южной Кореи и хозяйкам этапа Кубка мира – нидерландкам.

В составе эстафетной команды выступали две представительницы Костанайской области: мастер спорта международного класса Анастасия Астраханцева и мастер спорта РК Полина Омельчук из Рудного (тренер Анатолий Галечин), которые сейчас учатся в Республиканской специализированной школе-интернат-колледже Олимпийского резерва в Астане.

Обе спортсменки в октябре в Астане на отборочных соревнованиях завоевали путевки на участие IV зимних Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея).

А начали они этот сезон в начале октября в Астане на чемпионате Республики Казахстан по шорт-треку среди мужчин и женщин по отдельным дистанциям, где в составе сборной Костанайской области вместе с Алией Амиргалиевой, Аленой Волковицкой, Кадишой Бахиткереевой и Анастасией Назаевой заняли 1-е место в женской эстафете на 3000 м.

Анастасия Астраханцева завоевала путевку на IV зимние Юношеские Олимпийские игры / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

В конце октября приняли участие в Уральске в чемпионате Казахстана по шорт-треку среди спортсменов старших и средних возрастов. Соревнуясь среди спортсменок старшего возраста, Астраханцева завоевала золотую медаль на дистанции 1500 м, а Омельчук здесь была второй. На дистанции 1000 м они также стали призерами, но на этот раз поменявшись местами. Еще две медали Астраханцева и Омельчук принесли в копилку Костанайской области в эстафетах. В женской эстафете вместе с Софией Симаковой и Алиной Николаевой они стали чемпионками, а в смешанной эстафете Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук, а также Илья Кафтанатий, Александр Федоренко и София Симаковой заняли 2-е место.

Полина Омельчук обладательница путевки на IV зимние Юношеские Олимпийские игры / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

А в начале ноября в Астане, где и проходил отбор в юниорскую сборную страны для участия в этапах Кубка мира среди юниоров, Омельчук стала победительницей в сумме многоборья, а Астраханцева заняла третье место.

На этапе Кубка мира в Нидерландах за эстафетную команду Казахстана, кроме Астраханцевой и Омельчук, также бежали Алина Ажгалиева, Зейнеп Кумаркан и Гульдана Жалмухан.