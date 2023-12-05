47 ДТП произошло в Костанайской области за последние сутки
5 декабря 2023, 17:27 | Происшествия
Такое количество аварий было зарегистрировано в регионе за 4 декабря. 26 из них произошли в областном центре. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в пресс-службе департамента полиции.
По данным ведомтва, пострадавших не было ни в одном дорожно-транспортном происшествии, дело ограничилось материальным ущербом.
Основной причиной ДТП, в 34 случаях из 47, стали погодные условия: дождь и заморозки привели к образованию скользкого покрытия на дороге.
Последние новости
05.12.23 16:09 «Горняк» поделил очки и во втором противостоянии с «Хумо» в рамках чемпионата Казахстана по хоккею
05.12.23 13:27 Виной всему санкции против России? - Врачи и пациенты Костанайского хирургического центра рискуют замерзнуть из-за неисполнение решения суда
05.12.23 09:59 Подать документы на конкурс грантов для поступления в магистратуру можно с 12 декабря
04.12.23 19:44 На дистанционное обучение переводят школьников в Костанайской области 5 декабря из-за непогоды
04.12.23 17:17 Резкое похолодание в Костанайской области начнётся в среду
04.12.23 17:03 "Братан, сделай штраф по минималке!" - Двух бывших патрульных полицейских судят за регулярное получение взяток от водителей в Костанае
04.12.23 16:37 Когда начнут работать камеры «Сергек» на дорогах Костаная?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.