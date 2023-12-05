Такое количество аварий было зарегистрировано в регионе за 4 декабря. 26 из них произошли в областном центре. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в пресс-службе департамента полиции.

По данным ведомтва, пострадавших не было ни в одном дорожно-транспортном происшествии, дело ограничилось материальным ущербом.

Основной причиной ДТП, в 34 случаях из 47, стали погодные условия: дождь и заморозки привели к образованию скользкого покрытия на дороге.