Судебные тяжбы ТОО «Костанайский хирургический центр» с ТОО «Пластокно» длятся уже 1,5 года. Проблемы начались в 2021 году, когда сотрудники и пациенты медицинского учреждения стали мерзнуть.

Согласно реультатам экспертизы, «Пластокно» в августе 2020 года установило некачественные пластиковые окна.

- Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области 21 февраля 2023 года удовлетворен иск ТОО «Костанайский хирургический центр» к ТОО «Пластокно», - сообщила «НГ» адвокат представителей хирургического центра Анна КАКИРОВА. - И понудил последних безвозмездно устранить недостатки в оконных ПВХ блоках, устройствах и монтажных швов с помещениях хирургического центра по ул. Школьной, 62/2. Взамен произвести демонтаж монтажных швов, оконных блоков, не соответствующих строительным нормам, установить оконные блоки и новые монтажные швы.

ТОО «Пластокно» подало апелляцию, которую проиграло. 27 июля 2023 года постановлением судебной коллегии Костанайского областного суда решение вступило в законную силу.

- До направления листа на принудительное исполнение мы неоднократно обращались к ТОО «Пластокно», чтобы они добровольно исполнили решение суда, но они тянули время, - пояснила Какирова. - В итоге мы были вынуждены направить им лист о принудительном исполнении. Сейчас этим занимается частный судебный исполнитель, но толку нет - фирма так и не переустановила окна, а со дня на день обещают сильные морозы.

По словам адвоката, частный судебный исполнитель, максимум, может насчитывать пеню за неисполнение решения суда, но не имеет права даже наложить аресты на счета или ограничения на денежные операции. Представители ТОО «Пластокно» направляют в суды просьбы об отсрочке решения суда, но их суд тоже отклоняет.

- Зимой сложно исполнить эти обязательства, - сетует Анна Какирова. - Окна не вытащить, пациентов сложно куда-то перевести. Кстати, у нас было даже выездное заседание суда по этому делу, и все почувствовали, насколько в хирургическом центре холодно...

Юрист ТОО «Пластокно» Нурлан (фамилию он назвать отказался) подтвердил «НГ», что летом было выездное заседание суда, но часть экспертов дала заключение, что фирма все сделала правильно, а часть - что нет.

- 36 пластиковых окон разных размеров мы установили в августе 2020 года, - согласился юрист. - После первой зимы проблем не было, судебный иск появился только летом 2022 года. Согласно заключению экспертизы, окна нужно было переделать с новой деталью - гидропаропленкой, из-за отсутствия которой якобы и было прохладно. Хотя ни по договору, ни по эскизному проекту ее нет. Но раз таково решение суда, мы готовы его исполнить.

Однако, по словам юриста, когда стали заказывать необходимую пленку, выяснилось, что сертифицированных заводов, которые ее производят, очень мало. Производитель, у которого «Пластокно» планировало ее купить, находится в Воскресенске (Московская область РФ).

- Но этот завод попал под западные санкции, поэтому мы не могли у них купить пленку, - уточнил Нурлан. - Все заводы в КНР работают без сертификатов, поэтому в Китае тоже не можем ее приобрести. Для этого и просили отсрочку до середины декабря, но хирургический центр настаивал, чтобы мы все сделали до 1 декабря.

По словам юриста, выход нашли. Завод в Воскресенске продаст пленку заводу в Уфе, который не попал под санкции, и уже там его купит костанайская фирма. Потом доставит в Костанай и установит в медучреждении, хотя это раза в полтора удорожает установку окон.

- В середине декабря все свои обязательства мы исполним, - заверил Нурлан. - Как будем делать это зимой? Будем устанавливать по одному окну в каждой палате по отдельности - в тех палатах, где нет пациентов.

Кстати, сейчас в суде еще одно дело против ТОО «Пластокно» от соседнего отделения хирургического центра - ТОО «Медицинский центр». Если суд снова вынесет решение о переустановке окон, то и другим пациентам придется переселяться в разгар зимы.