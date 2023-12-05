5 декабря 2023, 09:21

Статья будет тяжёлая для восприятия, но поднять эту тему - необходимо для нашего общества.

Больные дети, не ангиной и насморком, а дети с врождёнными заболеваниями мозговой активности. Многие заболевания идентифицируют внутриутробно, остальные при рождении ребенка. Просматривал много просьб, где родители ищут средства на лечение своих детей в Германию, Израиль, кто-то собирает один миллиард тенге на один укол.

Да, медицина пошла далёко вперёд, выхаживают даже 500-граммовых недоношенных детей, делают операции грудничкам на сердце и даже на мозге. Вот здесь остановлюсь подробнее - что ждёт такого ребенка, если родители откажутся от него - детдом, интернат, а ежели возьмутся выхаживать - больницы, стрессы, пролежни, отсутствие личной жизни, развод, борьба за жизнь, которую и жизнью не назовешь.

По факту гробятся несколько жизней и матери и ребенка, разваливаются семьи, отцы сдаются первыми, да первые годы родители готовы тратить нажитый капитал, чтобы вылечить неизлечимые болезни. Потом это переходит в рутину, лекарства, инвалидность, пособия, сбор денег через СМС, несбыточные надежды . Отсутствие результата и родители опускают руки или их настигает болезнь и смерть, и эти уже большие дети едут в интернат. А когда они вырастают, взрослые люди с отсталым умственным развитием, это уже не маленькие милые дети, это опасные для общества личности, в силу их заболевания, и уже общество хочет, чтобы их отправили в интернат, либо судьба их выбрасывает на обочину жизни.

Вы скажете - ну что ты лезешь, это особые дети, не твоего ума дело. Я больше склоняюсь к тому, что проблема - это эгоизм родителей, плюс сама тема табуирована в обществе. Из просьб родителей выясняется, что врачи ставят неутешительные диагнозы по УЗИ ещё на 5-6 месяце беременности. Но я же мать, это мой ребёнок, вы должны его вылечить, он должен жить, никакие уговоры о прерывании беременности и слышать не хотят. Родители сами готовят своему чаду тяжелейшие испытания на всю его жизнь. От одного вида: трубки, шприцы, приборы, операции и тд - содрогаешься, что же испытывает ребенок - сложно представить.

Вот здесь общество должно принять решение - мы хотим, чтобы рождались больные дети, готовы мы пойти, на то чтобы этих детей отдать на вечное мучение - лечение неизлечимой болезни. Или дать всем второй шанс, без упрёков, без укора и обвинений, если плод развивается неправильно, что подтвердят врачи и уже ничего не исправить, объяснить что может их ждать, поддержать маму, всё она сможет исправить, она может родить ребёнка, здорового...

П.С. Данная статья к ныне живущим особенным детям не относится, оскорбить чувства их родителей умысла нет. Представлена на обсуждение - для будущих мам.