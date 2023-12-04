По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 декабря, на большей части территории области ожидаются дождь и снег, метель, гололёд, туман. В среду, 6 января, на севере и востоке области будет идти снег, ожидаются низовая метель, туман и гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник по прогнозу снег с дождём, метель, гололёд. В среду осадков не ожидается.

- В ночью на вторник термометры покажут от 0 до 5 градусов мороза, на северо-востоке 8 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем 0...-5 С, на юге +3°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -10...-15°С, на западе до -18°С, днём температура будет снижаться и в четверг достигнет 25-30 градусов мороза.

В Костанае во вторник ночью и днём прогнозируется 0...-2°С. В среду температура опустится до -13...-15°С и продолжит снижаться днём.

Ветер в ближайшие два дня ожидается западный с переходом на северо-западный скоростью 15-20 м/с.