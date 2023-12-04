Уголовное дело в отношении бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА рассматривают в суде № 2 Костаная. Они обвиняются в том, что требовали взятки от водителей, всего в деле 9 эпизодов. Взятки, согласно обвинению, брали с граждан не только Казахстана, но и России.

В начале февраля остановили водителя за то, что у него на машине были LED-лампы, и пытались доказать ему, что это ксенон, который запрещен. В ходе проверки данных водителя выяснили, что он вообще лишен водительских прав. Нарушитель сам попросил решить все на месте, полицейские согласились и взяли с него 10 000 тенге.

Сегодня, 4 декабря, в суде зачитали записи разговоров по этому эпизоду и многим другим.

- "Да не LED это, ксенон", - говорит Айтенов", - зачитала разговоры государственный обвинитель Гульмира КЕНЖЕТАЕВА. - "А что они запрещены?" - уточняет водитель". "Нет, но оптика должна соответствовать параметрам, - говорит Истлеуов - А у вас обычный отражатель, вы ночью, когда ездите, ослепляете встречные машины. Штраф в размере 15 МРП. И машину на спецстоянку". "А что никак нельзя обойтись? - уточняет водитель" "Нет, сейчас везде все новое, раньше такого не было. Мы могли стирать информацию. Сейчас все на жестких дисках, ключей у нас нет, их снимают, все слушают. Единственное, что могу предложить, за минимальное нарушение штраф выписать". "Давай, братан, сделай по минмиалке!" - говорит водитель".

Согласно записям разговоров по другим эпизодам, полицейские не раз останавливали водителей - граждан России. Объясняли, что законы у нас разные, а штрафы в Казахстане гораздо выше.

- "Вы знаете, что в Казахстане с 2020 года промилле отменили? - спрашивает Ислеуов у одного из водителей России. - Теперь за любую степень опьянения будет штраф, в суде разницы не будет. И лишение прав на 7 лет".

Водитель сознается, что вечером выпил банку пива, но не уверен, что опьянение будет зафиксировано. Полицейские убеждают, что "обязательно покажет". В итоге водитель отдает деньги, чтобы не ехать на медосвидетельствование.

Из разговоров следует, что многие водители сам предлагали "решить все на месте" или "оставить на бензин". Полицейские долго отнекивались, но в итоге соглашались. В одном из разговоров водитель из Челябинска говорит, что отдает "все, что осталось". "И это все?" - удивляется Айтенов. Водитель говорит, что есть еще российские рубли, но их брать полицейские отказываются. "Мы же не звери какие-то! - уточняет Истлеуов. - Понимаем, что вам еще нужно заправиться, покушать..."

- Прошу суд обратить внимание на то, что в ряде эпизодов, озвученных прокурором. Личности водителей не установлены и заявление против моих подзащитных от них нет, - несколько раз уточнял адвокат подсудимых Амирхан АСКАРОВ.

Судья Нурлан Бекишев сказал, что обратит на это внимание.

Согласно обвинительному заключению, общая сумма взяток у полицейских составила более 155 000 тенге. На вопрос о признании или непризнании вины они отвечать отказались. Но, судя по замечаниям их адвоката, многие эпизоды не признают.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ