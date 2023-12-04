На этот раз на скамье подсудимых 19-летняя Бахытгуль ДЮСЕКИНА. Она обвиняется по шести эпизодам, причем в двух суммы ущерба превысили 5 млн и 12 млн тенге. В числе потерпевших - бывший депутат Верховного Совета, Герой Соцтруда.

Дело Дюсекинов начали рассматривать сегодня, 4 декабря.

Схема обмана уже знакома. Дюсекина устроилась на работу по объявлению в Telegram-канале.

- Неустановленные лица давали ее указания, на какой адрес прийти и какую сумму забрать, - зачитал обвинительное заключение прокурор Даурен ДЕРБИСОВ. - От этих сумм Дюсекина, следуя инструкциям, забирала себе 10%. До этого неустановленные лица звонили потерпевшим, представлялись полицейскими и говорили, что их родственники совершили ДТП, но они могут все уладить. Для этого нужны деньги.

Самым крупным оказался эпизод бывшего депутата Верховного совета СССР, Героя Соцтруда Алевтины КУЗЬМИНОЙ. У нее обманом забрали более 12 млн тенге наличными. Причем за деньгами приходили три раза в один день.

- Позвонили полицейские, сказали, что моя внучка совершила ДТП. Чтобы она избежала наказание, нужны деньги. Потом пришла вот эта девушка, - указала на подсудимую 83-летняя потерпевшая. - Она была в черной маске, но, так как я плохо слышу, попросила ее снять. Первый раз отдала 5 млн тенге, потом пришли еще раз - отдала еще 6 млн тенге, и потом еще. Общая сумма - 12 млн 880 тысяч тенге.

Пенсионерка пояснила: так как после развала СССР всех обманули и ее деньги пропали, банкам она больше не доверяла. Все сбережения хранила дома.

Второй потерпевший, 87-летний Иван КАПТЕЛ сообщил, что отдал Дюсекиной 2 млн тенге и $2000.

- Позвонил мужской голос и сказал: "Дед, я попал в аварию!" - сообщил пенсионер. - Я думал, это внук. Потом взял трубку якобы полицейский и сказал, что нужно отдать деньги. За ними пришла подсудимая. Месяца через два звонили второй раз. На этот раз якобы дочь попала в аварию. Но, так как она у меня живет в Америке, я, конечно же, не поверил.

Бахытгуль Дюсекина полностью признала вину в суде, сказала, что раскаивается. Она запретила показывать свое изображение в СМИ.

Допрошенные сегодня потерпевшие не настаивали на строгом наказании для девушки. Но требовали наказать тех, кто за ней стоит.

- Нужно поймать тех, кто их в это втягивает! - возмутился Иван Каптел. - Почему этих лиц не могут установить? Звонят, представляются полицейскими. У меня такое ощущение, что все эти дропперы связаны и с полицией, и с прокуратурой! Если у нас судей сажают за взятки, то о чем можно говорить?

После этих слов государственный обвинитель сказал, что хочет сделать заявление.

- Не нужно думать, что полицейские и прокуратура бездействуют, - сказал Дербисов. - В отношении неустановленных лиц дело выделили в отдельное производство, работа ведется.

В конце заседания потерпевшие пытались пристыдить подсудимую. Девушка молчала, но потом не выдержала и расплакалась прямо в зале суда.

Очередное заседание по делу назначили на 15 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ