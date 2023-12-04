Профилактические мероприятия в отношении ВИЧ-инфекции в Костанайской области проводят регулярно. Но особое внимание уделяется памятной дате, которая отмечается во всем мире с 1 декабря 1988 года.

ОЦ СПИД - экспресс-тест на ВИЧ, информационный материал, консультации по вопросам профилактики ВИЧ

Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД в рамках декадника провел множество активных и благотворительных мероприятий: тематические акции, флешмобы, конкурсы, семинары, лекции. Завершился декадник 1 декабря масштабным концертом в ТРЦ «Kostanay Plaza».

Самат Ибраев (с гитарой) и ведущий мероприятия Жалгасбек Шокенов

Мария Шевырёва, и. о. заместителя главного врача по медицинской части ОЦ СПИД

- Активное участие в концерте примут артисты (певцы, танцевальные ансамбли), волонтеры, - рассказала «НГ» перед началом мероприятия и. о. заместителя главного врача по медицинской части ОЦ СПИД Мария ШЕВЫРЁВА, - а также коллеги по цеху: Костанайский областной центр крови и поликлиника № 1. Помимо развлекательной программы, можно будет обследоваться на ВИЧ методом экспресс-тестирования, узнать свой резус-фактор, проверить рост/вес, уровень сахара, холестерина в крови, измерить артериальное давление.

КГП "Областной центр крови" - определение группы крови и резус-фактора

Внимание корреспондента «НГ» привлекли юные артисты. Как оказалось, Томирис и Азалия ИМАНБАЕВЫ - родные сёстры .

Азалии Иманбаевой в честь ее дня рождения вручили подарок

Томирис, ученица 9 класса СШ № 17, рассказала, как они с сестренкой оказались в числе артистов:

Гульнара Калтаева и сёстры Иманбаевы Азалия (в центре) и Томирис (справа)

- К нам в школу часто приезжают медработники центра СПИД с консультациями, проводят беседы, привозят различную литературу. В прошлом году в один из таких дней был концерт, на котором я выступала. Тогда сотрудники центра меня увидели и пригласили принять участие в мероприятии, посвященном Дню борьбы со СПИДом. Я тогда согласилась и вот уже второй год принимаю участие. Азалия учится в 4 классе СШ № 7, она видела, как я дома готовлюсь к мероприятию, и тоже захотела выступить. Дома мы с ней готовились и вот сегодня, в свой день рождения, она выступила на сцене.

КГП "Поликлиника 1" - рост/вес, уровень сахара, холестерина, артериальное давление

С девочками была их бабушка Гульнара КАЛТАЕВА.

- Томирис знает докторов центра, они переписываются, я очень положительно отношусь к этому, - говорит Гульнара Жанбырбаевна. - Человек, который получает как можно больше информации, я думаю, что он будет грамотным. Сегодня она здесь узнала информацию, завтра расскажет сверстникам. Это нужно, чтобы знали дети. Я благодарна работникам центра. Приехала поддержать внучек и прошла все процедуры - очень удобно, мне понравилось. Я думала, что многие стесняются сдавать тест на ВИЧ, но обратила внимание: группа молодых людей была, они сдавали тест. 30-40-летние подходили женщины и мужчины, сдавали тесты, не все же могут пойти в больницу.

Танцевальный ансамбль «Карамельки»

К столикам, за которыми принимали сотрудники медорганизаций подходили люди, были слышны слова благодарности в адрес медработников, особенно от людей старшего возраста.

Автор статьи сдает тест на ВИЧ. Ожидание результата - 20 минут

У автора этой статьи, как и у большинства людей, нет времени куда-то ехать, чтобы проверить свой статус на ВИЧ. Но когда есть такая возможность, я считаю, это сделать нужно. Занимает процедура совсем немного времени. Как оказалось, кровь сдавать не нужно, достаточно немного слюны и уже через 20 минут экспресс-тест покажет результат, а специалисты сразу проконсультируют.

Так выглядит отрицательный результат экспресс-теста на ВИЧ

За 35 лет в Костанайской области зарегистрировано 3657 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в 2023 году - 272 новых случая. На диспансерном учёте состоят 2165 пациентов, лечение получают 2128. За 11 месяцев 2023 года тестирование на ВИЧ прошли около 165 тыс. человек - это 20% от населения области.