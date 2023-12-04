Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pixabay.com

Сейчас тариф для населения Костаная (физические лица) составляет 86,24 тг/куб.м. за подачу питьевой воды и 68,47 86,24 тг/куб.м. за сброс воды в канализацию.

