Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года
Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pixabay.com
Сейчас тариф для населения Костаная (физические лица) составляет 86,24 тг/куб.м. за подачу питьевой воды и 68,47 86,24 тг/куб.м. за сброс воды в канализацию.
|
Услуги/потребитель
|
Тариф, тенге/куб.м., без НДС
|
Тариф, тенге/куб.м., с НДС
|
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
|
Население
|
87,78
|
98,31
|
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии
|
107,28
|
120,15
|
Прочие потребители
|
351,94
|
394,17
|
Бюджетные организации
|
1536,71
|
1721,12
|
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|
Население
|
69,69
|
78,05
|
Прочие потребители
|
213,04
|
238,60
|
Бюджетные организации
|
1201,54
|
1345,72
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