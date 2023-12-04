Новости

Холодная вода подорожает для костанайцев с нового года

4 декабря 2023, 10:58 |  ЖКХ

Платить больше за подачу питьевой воды, а также за пользование центральной канализацией жители областного центра начнут уже с нового года. Об изменении тарифов с 1 января 2024 года сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pixabay.com

Сейчас тариф для населения Костаная (физические лица) составляет 86,24 тг/куб.м. за подачу питьевой воды и 68,47 86,24 тг/куб.м. за сброс воды в канализацию.

Услуги/потребитель

Тариф, тенге/куб.м., без НДС

Тариф, тенге/куб.м., с НДС

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)

Население

87,78

98,31

Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии

107,28

120,15

Прочие потребители

351,94

394,17

Бюджетные организации

1536,71

1721,12

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Население

69,69

78,05

Прочие потребители

213,04

238,60

Бюджетные организации

1201,54

1345,72