Авиакомпанию "Эйр Астана" оштрафовали на 876 млн тенге за злоупотребление монопольным положением, в частности из-за необоснованного применения топливного сбора, сообщает Informburo.kz сл ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.

Проверку в отношении "Эйр Астаны" проводили совместно с органами прокуратуры.

"По итогам проверки авиакомпания "Эйр Астана" решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания "Эйр Астана" необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров. При этом топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо, если он не предусмотрен в тарифе.

"Эйр Астана" заключила антимонопольный комплаенс с АЗРК, направленный на сдерживание цен на доминирующих маршрутах по внутренним направлениям. Он предусматривает:

Исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана – Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге (снижение на 14%), по маршруту Алматы – Актау средняя цена составит 31 078 тенге вместо действующей 37 568 тенге (снижение на 17%).

Обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года.

Обязательства по реализации не менее 70% билетов "Эйр Астаны" по средним и низким ценам (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.

Агентство также инициировало поправки в законодательство, предусматривающие исключение применения топливного сбора.