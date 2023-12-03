Фестиваль "Jazz Bomond-2023" собрал на костанайской сцене десятки джазменов из шести городов Казахстана и России. Играли три дня, а завершился фестиваль большим гала-концертом 25 ноября. В этом году большой финал собрал около половины мест концертного зала Жастар Сарайы. Чем удивляли любители джаза в этом году - в репортаже "НГ".





Екатеринбургский диксиленд на джаз-бомонде в Костанае

Открыл гала-концерт диксиленд "Kickin' Jass Orchestra" из Екатеринбурга. Гости привезли в Костанай традиционный джаз в новоорлеанском стиле, такую музыку слушали в США 20-30-х годов прошлого века. Но по-настоящему россияне удивляли зрителя игрой на стиральной доске, пением джазмена из далекой Колумбии и авторской музыкой екатеринбургских джазменов.





Никита Новиков и та самая стиральная доска, ставшая музыкальным инструментом

- Мы ориентируемся на старых исполнителей, в первую очередь на оркестр Джозефа "Кинга" Оливера, ранние работы Луи Армстронга - это нам помогает искать новую музыку и делать ее более современной, - рассказал "НГ" директор диксиленда Никита НОВИКОВ. - Я расскажу вам историю написания одной из песен. Был раньше такой музыкальный канал - MTV, мне тогда было лет 10. И там шел мультфильм про птичку, которая приставала к кошке на дереве. Птичка была безобразного вида, вела себя очень вульгарно. И недавно, спустя почти 20 лет, случайно я наткнулся на этот мультфильм, пересмотрел его, и по мотивам заглавной темы написал собственную музыку для джазового диксиленда.





Из Костаная на фестивале выступили сразу два коллектива - джазовый квартет и биг-бенд. Последние играли, как они сами говорят, "старые песни о главном в новой обработке".





- В этом году участвуют коллективы в разных стилях и направлениях, наш концерт по-настоящему украсил казахский камерный хор из Актобе, - считает организатор "Jazz Bomond-2023" и руководитель костанайского биг-бенда Александр ЕВСЮКОВ. - А оркестр из Петропавловска пытается искать новые современные формы - джаз-рок или симфорок. Джаз развивается, меняется. Наш коллектив выступал в сентябре в Казахконцерте, и там мы увидели, что джаз хорошо прижился в Казахстане. У этой музыки огромное число поклонников, которые ее понимают и которых она вдохновляет. Музыка - она вообще организует людей, а джазовая музыка - революционна по своему началу.





На фестивале коллективы не только радовали зрителей своими выступлениями, но и говорили о планах на будущее. Например, руководитель актюбинского казахского камерного хора филармонии им Г. Жубановой Мербол КУСПАНОВ задумался о совместном концерте с костанайским биг-бендом.

- У нас в репертуаре около 600 произведений, поем мы все - от классики до рока и джаза, - говорит Куспанов. - Сами мы песни не пишем, а исполняем музыку в обработке. Фестиваль шикарный, нам очень нравится сюда приезжать. Вообще мечта - дать в Костанае два концерта с джазовой и народной музыкой. А если повезет, то в перспективе можно выступить вместе с костанайским биг-бендом.

На сцене - оркестр из Петропавловска

Джазовый фестиваль в Костанае проходит в 24-й раз. Каждый коллектив подготовил не отдельные номера, а свою собственную программу. Получается, что за три дня на сцене "Жастар Сарайы прошло не меньше шести маленьких концертов.

Фото Георгия ГОВОРОВА