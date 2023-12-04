В 2024 году в Казахстане планируется внедрить оплату за проезд на четырех участках автодорог общей протяженностью 1,2 тысячи километров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в министерстве напомнили, что ежегодно на содержание автодорог общего пользования средства выделяются из республиканского бюджета. Для снижения нагрузки на бюджет на автодорогах международного и республиканского значения поэтапно внедряются платные участки.

На сегодняшний день в Казахстане платная система введена на 17 участках общей протяженностью 3,2 тысячи километров, которые были поэтапно внедрены с 2013 по 2023 годы. В 2024 году планируется внедрить платность на четырех участках автодорог общей протяженностью 1,2 тысячи километров. Это такие участки, как:

"Кызылорда - Аральск" (455 километров);

"Актобе - граница РФ (на Оренбург)" (92 километра);

"Костанай - граница РФ (на Троицк)" (163 километра);

"Актау-Бейнеу" (454 километров).

Также в Министерстве транспорта высказались по поводу стоимости проезда по платным участкам автодорог.

"В текущем году действующие тарифы увеличены на 20 процентов с привязкой к месячному расчетному показателю, при котором тарифы будут расти ежегодно согласно росту МРП. При этом для местных автотранспортных средств действуют ежемесячная и годовая абонентские платы за проезд:

1) на участках I категории (4 и более полосы): для легковых - 1 МРП в год, для грузовых - от 2 до 10 МРП в месяц и от 20 до 100 МРП в год, в зависимости от грузоподъемности; 2) на участках II категории (2 полосы): для легковых плата не взимается, для грузовых - от 1 до 5 МРП в месяц и от 12 до 60 МРП в год, в зависимости от грузоподъемности", - говорится в ответе министерства.

В Министерстве транспорта также сообщили, что они собираются проработать вопросы по увеличению тарифов в 2024 году.

"В связи с ростом транзитного потока и в целях обеспечения сохранности отремонтированных участков автодорог ведется планомерная работа по повышению ставок платы за проезд. Платность в первую очередь направлена для сбора средств с транзитных автотранспортных средств, и тарифы за проезд по платным участкам автодорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими. Кроме того, увеличение тарифа позволит вкладывать большие средства на нормативное и качественное содержание платных участков, что увеличит их срок службы и обеспечит комфортный и безопасный проезд", - объяснили в министерстве предстоящий рост тарифов.