Свое выездное турне в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» продолжил в южной столице, где его соперником стал местный клуб «Алматы».

Борьбу за шайбу у ворот «Алматы» ведут нападающие Захар Захаров («Горняк») и Максим Петрасюк («Алматы») / Фото instagram.com/hcalmaty

Команды уже встречались в Рудном, где хозяева дважды обыграли хоккеистов Алматы с одинаковым счетом 4:3. Но, если в первом матче они одержали победу в основное время, то в повторном поединке дело дошло до серии буллитов. Перед вторым противостоянием с «Алматы» рудничане опережали соперников, набрав в 28 матчах 33 очка, в то время как в активе клуба из южной столицы, сыгравшего на две игры больше, было 24 очка.

Первую встречу, прошедшую в Многофункциональном ледовом комплексе «Халык Арена», очень активно начали хозяева и открыли счет. На 12-й минуте оставшийся перед воротами «Горняка» без опеки Илья Потырка после передачи справа переиграл Владислава Нурека. Это была единственная шайба, заброшенная в первом периоде. А всего голкипер гостей отразил до первого перерыва 11 бросков из 12-ти, в то время, когда его визави Филиппу Колесникову пришлось всего четыре раза вступать в игру.

Ближе к середине второго периода Юрий Андрусенко после рикошета от лицевого борта удвоил преимущество «Алматы». На 34-й минуте Денис Гурьев перехватил шайбу за воротами «Алматы», отдал ее Сергею Лазареву, тот сделал передачу вдоль ворот от правого борта, и Александр Воронин в касание точно бросил в ближний левый угол - 2:1. А за 18 секунд до второго перерыва Владимир Кротов не позволил шайбе покинуть зону защиты хозяев, от правого борта сместился с ней в центр и отдал передачу к воротам Захару Захарову, а тот, переиграв защитника и голкипера, сравнял счет.

На счету нападающего «Горняка» Александра Воронина одна заброшенная шайба в ворота «Алматы» и четыре результативные передачи / Фото instagram.com/hcalmaty

На 9-й минуте заключительного периода у хозяев появился шанс выйти вперед, когда за задержку клюшкой защитником Иваном Канашевым выходившего один на один с голкипером игрока «Алматы» в ворота «Горняка» был назначен буллит. Но нападающему хозяев Кириллу Баеву не удалось переиграть Нурека. А за две минуты до окончания основного времени рудничане впервые в матче вышли вперед благодаря курьезному голу. Гурьев после передач Воронина и Александра Каткова нанес бросок по воротам от правого борта, голкипер отбил шайбу. Ее попытался выбросить с «пятачка» защитник «Алматы» Илья Давыдов, но попал в Гурьева, от которого та влетела в сетку ворот.

Хозяева устроили в последние две минуты настоящий штурм ворот рудничан, сменив голкипера на шестого полевого игрока. Трижды гостей выручал Нурек, но за 32 секунды до окончания основного времени встречи и он был бессилен после броска с ближнего расстояния нападающего «Алматы» Сергея Твердохлебова - 3:3, и матч перешел в овертайм.

В самом начале дополнительного времени «Горняк» остался в меньшинстве, после удаления за блокировку Анатолия Шишова, а Артем Бурделев реализовал численный перевес, принеся победу «Алматы» - 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

В повторном поединке хозяева также открыли счет, на 14-й минуте отличился Баев, убежавший-таки один на один с голкипером и переигравший его. Однако на этот раз «Горняку» удалось довольно быстро отыграться, а шайбу на 16-й минуте забросил Айдар Галимов после передач Дениса Скатова и Кротова.

На третьей минуте второго периода Воронин подобрал шайбу у левого борта в своей зоне защиты, отдал ее в центр Валерию Садикову, а тот сделал длинную передачу, после которой Захарову удалось убежать один на один с голкипером «Алматы» и переиграть его. На 27-й минуте Гурьев реализовал большинство после передач Лазарева и Воронина, и счет стал 1:3.

Затем с интервалом в одну минуту Бурделев забросил шайбу в ворота «Горняка», а Даниил Войтко при поддержке Никиты Ляпунова и Данила Щекин поразил ворота «Алматы». А еще через две минуты Сергей Мартынов реализовал большинство после удаления Захарова за подножку и вновь сократил разрыв в счете до минимума. За две с половиной минуты до второго перерыва Войтко, которому ассистировали Воронин и Артем Буб, оформил дубль. Но через минуту интригу в матч вернул нападающий «Алматы» Денис Гафаров - 4:5.

Нападающий «Горняка» Артем Буб против защитника «Алматы» Егора Бастаногова / Фото instagram.com/hcalmaty

После такой голевой феерии во втором периоде с семью заброшенными шайбами следующего гола зрителям пришлось ждать больше 20 минут. За полторы минуты до окончания основного времени «Горняк» остался в меньшинстве после удаления Гурьева за подножку, и спустя 20 секунд счет в матче сравнялся, а перевел матч в овертайм, как и в первом поединке, Твердохлебов.

Как и в первом матче, рудничане начали овертайм в меньшинстве - за удар клюшкой был удален Катков. Но «Горняк» сумел выстоять. А при игре в равных составах Шишов перехватил шайбу за воротами хозяев и сделал передачу Захарову, после броска которого шайба вновь оказалась за воротами «Алматы». На этот раз Шишов отдал шайбу с другой стороны ворот Кротову, а тот броском в касание с острого угла справа нанес поражение «Алматы» - 5:6 ОТ (1:1, 3:4, 1:0, 0:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев сказал после игр:

- В обоих матчах были неважными первые периоды, долго раскатывались. Не получились и концовки матчей - чего-то не хватило. Хорошо, что нашли в себе силы забить победный гол во втором матче.

После встреч в Алматы «Горняк» закрепился на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков после 30 игр и уступая занимающему четвертое место «Торпедо» всего одно очко. А завершит свое гостевое турне рудненский клуб в столице Узбекистана, где 3 и 4 декабря сыграет с ташкентским клубом «Хумо».