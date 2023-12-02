В экспозиции на первом этаже художественной галереи представлены работы, авторам которых от 4 до 17 лет.

Выставки детского творчества проходят регулярно. Чаще всего такие экспозиции составляются из произведений учащихся художественных школ Костаная. Собственно, своего рода отчётные выставки костанайских «художек» - это уже добрая традиция. А вот небольшие студии и детские центры развития выставляются реже. Конечно, работы, учеников школ имени Никифорова или имени Русина, в большинстве своём выполнены более профессионально. Это понятно, ведь эти дети годами овладевают различными техниками и приёмами изобразительного искусства. Но и в небольших студиях с детьми работают прекрасные педагоги, а талантливых детей там не меньше. Просто зрителям реже удаётся видеть их работы в картинной галерее.

Кстати, только посетив выставку «Мир глазами детей. Родная земля!» и внимательно прочитав описание под работами, можно осознать, как много в нашем городе студий и центров развития, где дети получают бесценные знания и умения, а, главное, заряд творческой энергии.

Лоренц Ариана, 10 лет, "Родные просторы", живопись, акрил, холст

Вот список организаций-участников выставки: ИП «Сейлова Светлана Муратовна», ИП «Магажанова Лаззат Полатбковна», детский центр развития «Bastau», ИП «Тажитаева А.С.», ИП «Fast and Simple», детская студия «Моя академия», ИП «Рахимова А.Е.», ИП «Студия Жулдыз», ТОО «Alaman Kostanay», ИП «Аман Али», ИП «Чудо-чадо Костанай», ОФ «Городской фонд по работе с детьми и молодёжью «Надежда», студия «Малыш», ИП «Jas Batyr», ИП «Дуйсенова Н.А.», ИП «Анкауов Баглан Кызылбаевич», ИП «Карабаева Салтанат Акылбековна», ИП «Видеркер», ИП «Айсултан», ИП «Байжанова Центр развития Aiva», ИП «Сатмуханбетова».

Иванова Мария, 10 лет, "С любовью из Казахстана", холст, гуашь

Хороший список мест, где ребёнок может развивать свои способности.

Ешкенова Айторлет, 8 лет, "Мой край родной", акрил, холст

Больше всего на выставке, конечно, рисунков, выполненных в разных жанрах и техниках. Но есть и милые керамические вещицы, интересные инсталляции, рукоделие.

Туленбаева Дария, 10 лет, "Необъятное", холст, акрил

Степень мастерства, с которым выполнены работы, разная, нельзя же сравнивать рисунок 4-летнего малыша и старшеклассника, но, опыт – дело наживное, а заложенное в работы настроение – штука неподдельная. На этой выставке всё излучает свет, тепло и оптимизм.

Вязали 19 детей в возрасте от 8 до 14 лет, "начало роста", холст, гуашь, крючок, украшения

Одно из самых интересных явлений на этой выставке – произведения коллективного творчества. Естественно, что это не могут быть картины или керамика, это инсталляции. Например, инсталляцию «Начало роста» делали 19 детей от 8 до 14 лет. А над инсталляцией «Путь кочевника» трудились руки 21 автора 8-14 лет.

Вязал 21 ребенок в возрасте от 8 до 16 лет, инсталляция "Путь кочевника", пряжа, тесьма, крючок

В общем же выставка яркая, работы разнообразные, есть очень запоминающиеся. Просто приходите, смотрите и радуйтесь, что есть ещё на нашей земле такие дети. Сделать это можно до 15 декабря.

Абдиров Арыстан, 13 лет, "Дорога в родные края", гуашь, холст

Момот Мария Игоревна, "Верблюд в пути", акрил, холст

Фото Ксении РЕБИК