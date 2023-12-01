В Костанае полиция задержала двоих вымогателей, которые требовали денег у девушек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кадры из видео

Факт вымогательства денег выявило управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области, при координации прокуратуры. Правоохранители выяснили, что подозреваемые шантажировали 40 разных девушек, с которыми знакомились в чат-ботах.

"Жертвам через чат-бот предлагалось вначале станцевать на видео, а после снимать с себя одежду. За каждую манипуляцию девушкам падал донат, в виде электронных денежных средств. В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение этих видео в социальные сети нужно самой заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме", – рассказал начальник УБОП ДП Серик Байгонов.

Начато досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса "Вымогательство".

По делу изъяты электронные носители информации, содержащие интимные фото и видео. По ним назначены соответствующие экспертизы. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.