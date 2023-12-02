Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов рассказал о нескольких путях снижения долговой нагрузки казахстанцев. Один из них - это прощение кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отвечая на вопрос журналиста на брифинге СЦК, Кизатов сообщил, что агентство определило около 1,5 миллиона человек, которые имеют проблемы со своевременной оплатой кредитов. Часть проблемных долгов передана коллекторам.

"С каждым банком, микрофинансовой организацией (МФО) и коллекторским агентством мы заключили индивидуальные планы. Определили список конкретных заемщиков. И с каждым банком и МФО определили, как они будут по конкретному заемщику снижать долговую нагрузку. Есть несколько путей. Если мы видим, что заемщик не имеет финансовой возможности оплачивать кредит, мы пытаемся с банками, МФО отработать этот вопрос в том плане, чтобы они простили этот кредит. Простили - это значит, что у заемщика не будет больше кредитных обязательств перед финансовой организацией", - заявил зампред агентства.

Также, по словам Олжаса Кизатова, с банками и МФО отрабатывается вопрос по реструктурированию части кредитов. Работа по снижению кредитной нагрузки проблемных заемщиков должна быть проведена в срок до конца 2024 года.

Кроме этого, АРРФР планирует ограничить максимальную сумму потребительских займов и ввести запрет для должников с просроченными кредитами.

"Чтобы в будущем не было новых заемщиков, которые будут испытывать финансовые сложности, мы хотим законодательно ввести запрет: если у него уже есть в другом банке или МФО просроченный кредит, то должен быть наложен запрет на получение нового кредита, пока он не закроет проблемный. Также мы хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы видим, что они выдаются часто на сумму свыше 100 миллионов тенге, иногда доходят до 1 миллиарда тенге. Это, наверное, заем, который получен на предпринимательские цели. Чтобы не наращивать кредитный долг населения Казахстана, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов", - рассказал Кизатов.

При этом зампред АРРФР уточнил, что указанный лимит пока не установлен. Этот вопрос прорабатывается вместе с банковским сообществом.



