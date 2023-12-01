В субботу, 2 декабря, ночью на западе, севере и востоке, а днём на большей части Костанайской области синоптики ожидают осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и востоке они могут превратиться в метель с гололедом и туманом. Направление ветра юго-западное, скорость 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём 0...-5, на юге +3 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу будет облачно, утром и днем вероятны осадки, а также днем синоптики обещают метель. Ветер юго-западный 9-14, днём порывы 15-20 м/с.Ночью -5...-7, днём 0...-2 градуса.

- Погода на выходных формируется под влиянием западного циклона, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В воскресенье, 3 декабря, снег, а на западе, севере и востоке метель и гололед. В понедельник на западе и севере области тоже осадки и гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточное направление, скорость 9-14 м/с, на севере, юге и востоке - 15-20 м/с. В воскресенье порывы ветра могут быть особенно сильными - более 30 м/с.

В воскресенье в Костанайской области ночью и днем 0...-5 градусов, в понедельник ночью -13...-18, днём -3...-8 градусов.

В Костанае в воскресенье облачно, снег, ночью ожидвют метель. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём -1...-3 градуса.

В понедельник в областном центре днём тоже ждут осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью 15-20 м/с. Ночью -13...-15, днём -3...-5 градусов.