Сейчас разрабатывается ее проект. Где она появится и что именно планируют в ней сделать, рассказал 29 ноября на встрече с предпринимателями аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Парковой зоной должна стать территория вокруг корпусов бывшего сельхозинститута (сейчас КРУ) между проспектом Абая и улицей Маяковского. Впервые об этой идее заговорили в марте 2023 года во время совместной рабочей поездки по городу акимов области и города. Тогда Кумар Аксакалов сообщил журналистам, что есть договоренность с руководством вуза о том, чтобы переделать большой, огороженный, но пустующий и заросший бурьяном участок на территории университета в общедоступный парк.

Проект стоимостью 6 млн тенге разрабатывает кызылординское ТОО «Казгражданстройпроект», предусмотрены озеленение, площадки для занятий спортом и отдыха, входная группа, подъездные пути. Первоначально в условиях договора госзакупок говорилось об участке площадью около 2,9 га.

- Но в ходе проектирования стало ясно, что этого мало, - сказал Жундубаев. - Чтобы парк стал полноценным, мы добавляем 1,7 га со стороны Маяковского, планируем соединить проездом Маяковского с Абая, так что вуз окажется внутри рекреационной зоны. По всему парку будут велодорожка, беговая, сделаем освещение.

По словам акима, власти рассчитывают, что уже в следующем году большую часть новой парковой зоны удастся сдать и открыть для посещения горожан.

Фото Галины КАТКОВОЙ