Где будут отключать электричество в Костанае с 4-го по 8 декабря 2023 года?
План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 4-го по 8 декабря 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов распространила пресс-служба предприятия. Без света в этот период будут оставаться 9 районов города.
ТП - 265 (работы на ПС)
4 декабря 10:00 до 18:00
Поликлиника по ул. Л. Беды 23 а, ТОО «Пласт-окно» по ул. Алтынсарина 30.
ТП- 312 (работы на ВЛ – 10 кВ)
4 декабря 10:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Пушкина 15 -24,19а, 17/1, 98/1, 21/9, ул. Каирбекова 26,102-108, 96/1, 98.
КТП- 88
(работы на ВЛ – 10 кВ)
4 декабря 10:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Сибирская 74-115, ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9, ул. К. Маркса 15-54, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 40/1-40/7,38/2-38/8, 79/6-79/10, 32/2-32/10, ул. Лесная 35-47.
КТП-715 (ж/м Амангельды)
(работы на ВЛ – 10 кВ)
с 4 по 8 декабря 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-35, ул. Энергетиков 11а-35, ул. Миляева 1-22.
ТП – 107а (работы на ПС)
5 декабря 10:00 до 18:00
Школа № 5а, детский сад «Солнышко», магазин «Упаковка», «Фаворит», «Золотая осень», «Клубок», ИП Алла.
Спальный сектор: ул.Валиханова 99,110 а, 112, ул. Бородина 227,227/1,223,225,225/1.
ТП – 98 (работы на ПС)
5 декабря 10:00 до 18:00
ЧУ КИнЭУ им. М. Дулатова, СТО «StarLine».
Частный сектор: ул. Строительная 21-53, 8/1,8/2, 41/1-41/12, ул. Чернышевского 30-67, ул. Целинная 33-45, ул. Рудненская 26/1-36/14, 39-82, 39/2-39/12, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Плеханова 48-98, 98/2-98/10, 59/1-59/5,61/1,61/2,63/1, ул. Сибирская 16-71,43/1-43/7,47/3-47/5, 49/1-49/6, ул. Лесная 1-50.
ТП – 97а (работы на ПС)
6 декабря 10:00 до 18:00
Школа № 6, баня, магазин «Аягоз», «Продукты».
Частный сектор: ул. Ленинградская 13-31, 29/5,31/10,31/8, пр. Соколовский 17/1-17/9,19/2-19/10, ул. Соколовская 29-106, 58/1-58/14, 181/2-181/4, пр. Ленинградский 25/1-25/11, 27/2-27/16, 1 пр. Ленинградский 31/1-31/17, 33/2-33/8, ул. Сибирская 70-89, ул. Чернышевского 37-57, ул. Плеханова 23-47, ул. Рудненская 53-63.
ТП – 96 (работы на ПС)
7 декабря 10:00 до 18:00
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта, ИП Гуцало, ТОО «Ветеран -95».
Спальный сектор: ул. Рабочая 139.
ТП – 126 (работы на ПС)
8 декабря 10:00 до 18:00
ТД «Мирас», ДЮСШ № 2.
Спальный сектор: ул. Волынова 8,10, ул. Маяковского 113,115,117,117/2,121,123,125, ул. Чкалова 3,5.
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